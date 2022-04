Carregar reprodutor de áudio

O tradicional Autódromo José Carlos Paces, em Interlagos, recebe a segunda etapa da TCR South America, e o final de semana promete muita adrenalina e emoção. Diferentemente da estreia, no Velocitta, esta etapa será no formato endurance e em dupla.

Bia Figueiredo, que pilota o Audi RS3 TCR preparado pela equipe Cobra Racing Team, comandada por Nonô Figueiredo, convidou a jovem Antonella Bassani, de apenas 16 anos, para dividir o carro.

Como integrante da Comissão Mulheres no Automobilismo da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e Coordenadora para o Brasil do programa FIA Girls on Track, Bia reforçou: “Eu já conheço a Antonella há muito tempo. Fomentar a participação de mais mulheres no esporte é a minha missão, e seguirei batalhando por isso. Quero agradecer não só a categoria, mas também a equipe Cobra Racing Team por confiar no meu trabalho. Vamos entrar com tudo!".

Essa é a estreia de Bassani na categoria, e também em Interlagos. “O sonho de todo o piloto brasileiro é disputar uma prova nesta pista. Estou muito feliz com esta oportunidade. Já dei algumas voltas no carro, a Bia está me ajudando na adaptação, e vou treinar para valer essa semana! Tenho certeza de que faremos uma corrida maravilhosa, estou muito honrada com o convite”, comemorou Antonella.

“A primeira corrida foi para conhecer o carro e a categoria, até então novidade para mim. É um carro potente, é uma categoria muito disputada, com grandes pilotos e sete montadoras. Estou animada, quero acelerar, e não vamos poupar esforços para andar na frente”, comentou Bia. “Quero aproveitar também para convidar todos que estiverem em São Paulo para um final de semana no Autódromo. Pais, levem suas filhas, levem suas esposas. Queremos a arquibancada cheia, pois será um final de semana inesquecível. Conto com a torcida de vocês!”.

Sobre a Etapa de Interlagos

A segunda etapa do TCR South America acontece nesta sexta, sábado e domingo (29, 30 de abril e 1º de maio). A prova em duplas terá uma hora de duração, com trocas de pilotos e pneus obrigatórias. A largada também será lançada e não parada como nas corridas sprint. Os treinos terão início na sexta-feira, com o grid sendo definido no sábado. No domingo, a largada da prova acontecerá às 9h40.

