TCR South America confirma o calendário 2022

A dias do início da segunda etapa de sua segunda temporada, o TCR South America confirma todas as datas e praças que a categoria visitará em 2022.

Os primeiros três encontros, que já haviam sido divulgados, acontecem no Brasil. Após abrir o calendário no Velocitta no início de abril, a categoria segue para Interlagos nos dias 29 e 30 de abril e 1º de maio. A etapa será realizada em formato de Endurance, com dois competidores em cada carro. A última prova em terras brasileiras acontece em Goiânia, nos dias 4 e 5 de julho.

Saindo do Brasil, acontecem duas etapas no Uruguai, repetindo as praças que a categoria visitou no ano passado. Em 16 e 17 de julho acontece o evento em Rivera e, em 6 e 7 de agosto, a etapa será no Autódromo Victor Borrat Fabini (El Pinar). Nas duas ocasiões, os eventos serão compartilhados com o Super Turismo Uruguayo.

A reta final da temporada terá três eventos na Argentina. Com a meta de correr nas principais pistas do país, a categoria visitará Termas de Río Hondo entre os dias 26 e 28 de agosto, para a segunda etapa de Endurance no ano.

As últimas duas jornadas acontecem no Autódromo Oscar y Juan Gálvez (Buenos Aires) nos dias 17 e 18 de setembro e a etapa final no Circuito San Juan Villicum (San Juan), em 8 e 9 de outubro.

Classificação do Campeonato (Top-10):

1. Raphael Reis (Bra) 83 pontos

2. Fabricio Pezzini (Arg) 74

3. Manuel Sapag (Arg) 53

4. Gabriel Lusquinos (Bra) 48

5. Juan Angel Rosso (Arg) 42

6. Antonio Junqueira (Bra) 35

7. Pedro Aizza (Bra) 34

8. Franco Farina (Arg) 32

9. Pablo Otero (Arg) 26

10. Guilherme Reischl (Bra) 24

