BH Stock Festival anuncia "Libertadores do Automobilismo"

Os fãs que lotaram o entorno do Mineirão para a histórica estreia da Stock Car Pro Series em Belo Horizonte, no ano passado, têm mais um motivo para garantir seus ingressos para a edição 2025 do evento.

O BH Stock Festival confirmou hoje, 20 de janeiro, que o TCR South America Banco BRB também competirá na capital mineira no próximo dia 17 de agosto. Versão sul-americana da categoria TCR, o torneio é conhecido como a “Libertadores do Automobilismo” pelo fato de reunir pilotos e equipes do continente.

Como em 2024, o evento acontecerá no entorno do Mineirão e terá organização das empresas Speed Seven, DM Corporate e da maior promotora do automobilismo sul-americano, a Vicar, responsável pelas duas categorias. A edição inaugural do BH Stock Festival empolgou o público e levou um total de 70 mil pessoas à Esplanada do Mineirão entre sexta-feira e domingo, sendo 45 mil somente no dia principal do evento, 18 de agosto.

Disputado em 30 países

A prova na capital mineira também valerá pela versão brasileira da competição, o TCR Brasil Banco BRB. O conceito TCR (sigla de Touring Car Racing, ou carros de turismo de corrida, em tradução livre) foi lançado pelo italiano Marcello Lotti em 2015.

Presente em 30 países, sua receita é utilizar os mesmos regulamentos e carros em todos os campeonatos da série, independentemente do país ou continente, possibilitando um intercâmbio internacional. Em 2024, foram realizadas 339 corridas sob o regulamento do TCR, em 30 países e quatro continentes, envolvendo 21 modelos e 12 montadoras diferentes.

O TCR South America Banco BRB estreou em 2021. Além de provas no Brasil, a versão sul-americana da categoria também acelera na Argentina e Uruguai. O torneio já coroou quatro campeões distintos no seu campeonato principal: o espanhol Pepe Oriola (2021), os argentinos Fabricio Pezzini e Ignacio Montenegro (2022 e 2023, respectivamente) e o brasileiro Pedro Cardoso (2024).

Já o TCR Brasil Banco BRB concluiu no ano passado sua segunda temporada e teve como campeões os compatriotas Galid Osman (2023) e Pedro Cardoso (2024).

Cinco fábricas

No ano passado, compuseram o grid carros de cinco fábricas: Peugeot, Honda, Toyota, Link & Co e Cupra. Entre os pilotos, fizeram parte do grid nomes como os ex-Fórmula 1 Nelson Piquet Jr. e Norberto Fontana, destaques do automobilismo sul-americano como os argentinos ex-Stock Car Matías Rossi, Lionel Pernía, José María López e Esteban Guerrieri, além dos brasileiros Rafael Suzuki, Raphael Reis, Galid Osman, Rodrigo Baptista e Pedro Cardoso – todos também com passagem pela principal categoria brasileira.

“BH é única e especial”

Por ser disputada em traçado de rua, a etapa de Belo Horizonte é vista pela Stock Car e agora também pelo TCR como um desafio à parte. “Realmente, a prova em BH é única e especial”, comentou Lincoln Oliveira, CEO da Vicar.

“É um evento que não apenas nasceu grande, mas que também coloca no nosso mix dois elementos importantes: o desafio técnico de se competir em um traçado urbano e o charme e potencial de entretenimento que um complexo como a Esplanada do Mineirão oferece. Para os fãs, pilotos, equipes e patrocinadores, não há nada igual no calendário em qualquer competição do Brasil”, avaliou Oliveira.

“Nossa presença no BH Stock Festival é mais um passo para o crescimento e consolidação da categoria no cenário sul-americano, proporcionando uma experiência diferenciada aos nossos parceiros, em um circuito que é ao mesmo tempo rápido e desafiador. Com isso, seguimos colocando o TCR South America Banco BRB no mais alto nível do automobilismo na região” salientou Federico Punteri, presidente do TCR South America.

Referência

Conhecida internacionalmente pelo futebol, belezas naturais, cultura e culinária, a capital mineira tem na chegada do TCR South America ao BH Stock Festival a chance de ser referência também pelo automobilismo.

Diretor-executivo do BH Stock Festival, Sergio Sette Câmara exaltou a vinda de uma categoria internacional como pilar para fortalecer ainda mais o evento na capital de Minas Gerais nos aspectos esportivo, ecoônico e de entretenimento.

“Ter o TCR no BH Stock Festival eleva o patamar do evento e o consolida como um marco no automobilismo brasileiro. Essa chegada prova que, mais do que um espetáculo esportivo, o BH Stock Festival é um motor para a economia de Belo Horizonte, movimentando hotéis, restaurantes e o comércio local, com benefícios que vão muito além das pistas”, disse Sette Câmara.

Emanuel Júnior, que também atua como diretor-executivo do BH Stock Festival, enfatizou a importância crescente de Belo Horizonte no cenário do esporte a motor brasileiro e, a partir deste ano, também internacional.

“Receber o TCR no BH Stock Festival é uma conquista que solidifica o evento como referência no automobilismo nacional. Essa entrada engrandece o festival, traz diversidade e coloca definitivamente Belo Horizonte no mapa das grandes competições mundiais. É o reconhecimento de que a capital mineira, definitivamente, é a 'Mônaco Brasileira'”, concluiu o executivo.

“Podemos esperar um fim de semana de ótimas corridas, num cenário que marcou o ano de 2024 para o automobilismo brasileiro, apresentando o TCR para o público de Belo Horizonte e dando visibilidade à cidade através de transmissões para outros países como Argentina, Uruguai, Chile, Peru e Colômbia e outros parceiros de streaming”, destacou Maurício Slaviero, diretor do TCR South America para o Brasil.

Os calendários completos do TCR South America Banco BRB e TCR Brasil Banco BRB serão anunciados nos próximos dias.

MÁRQUEZ apresentado na DUCATI com PECCO, MARTÍN usará #1, como ser PILOTO e + : PÓDIO CAST RESPONDE

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MÁRQUEZ apresentado na DUCATI com PECCO, MARTÍN usará #1, como ser PILOTO e + : PÓDIO CAST RESPONDE

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!