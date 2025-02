A equipe Paladini Racing enfrentará a temporada 2025 do TCR South America e TCR Brasil com uma grande novidade. A partir da primeira etapa do ano, a equipe dará um passo estratégico e competirá com duas unidades da Lynk & Co, reforçando seu compromisso com a excelência e a busca por novos desafios.

Os pilotos argentinos Fabián Yannantuoni e Juan Ángel Rosso, destaques no automobilismo regional, serão os responsáveis por levar a marca ao topo, confiando no potencial dos veículos da montadora chinesa para esta terceira temporada da equipe na categoria. A fabricante foi campeã da segunda temporada da história do TCR South America, em 2022, tanto no campeonato de pilotos quanto no de equipes.

O calendário do TCR South America Banco BRB 2025 será composto por dez etapas, sendo quatro na Argentina, duas no Uruguai e quatro no Brasil. Isso reafirma a expansão do campeonato na região e oferece praças de alto nível para a ação do TCR na América do Sul.



Vale lembrar que até o ano passado, a equipe teve três Toyota Corollas na pista em etapas diferentes. Nesta temporada, a participação das duas primeiras unidades do modelo chinês já está garantida e poderá ser ampliada com mais veículos da mesma marca ou mesmo com os Corollas fabricados na Argentina no grid das categoria. Haverá mais notícias sobre o equipe nas próximas semanas.

O final de semana de 30 e 31 de março será a primeira data do campeonato TCR South America Banco BRB a ser realizado em Argentina.

