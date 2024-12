O encerramento da temporada 2024 do TCR South America Banco BRB demonstrou a ampla aceitação em nível regional do maior campeonato de turismo do mundo. Brasil, Uruguai, Argentina, Espanha, México e Panamá estiveram presentes nas diversas etapas da categoria sul-americana. Com a inclusão das etapas em conjunto com o Kumho FIA TCR World Tour, a lista de países participantes se expandiu para doze, incluindo Hungria, Suécia, França, China, Itália e Sérvia.

Pedro Cardoso sagrou-se campeão da temporada 2024 do TCR South America Banco BRB. Nos quatro anos de história da categoria, já são três nacionalidades diferentes a conquistar o título, com a Espanha (Pepe Oriola) e a Argentina (Fabricio Pezzini e Ignacio Montenegro) também tendo seus representantes no topo do pódio. O brasileiro foi o mais regular da temporada, somando 466 pontos e superando o uruguaio Juan Manuel Casella por 38 pontos.

Ao longo da temporada, 50 pilotos diferentes participaram das 19 corridas. Além da forte presença de brasileiros, uruguaios e argentinos, o campeonato contou com a participação do espanhol Enric Bordas, campeão de 2023 do TCR Spain; do panamenho Luis Ramirez e do mexicano Jake Cosío. Além disso, dois ex-pilotos de Fórmula 1, o brasileiro Nelsinho Piquet e o argentino Norberto Fontana, também marcaram presença.

Em relação às marcas, o campeonato de 2024 contou com cinco fabricantes diferentes no grid do TCR South America Banco BRB: Peugeot, Honda, Toyota, Lynk &Co e Cupra. A categoria recebeu modelos de nova geração, como o Civic Type R FL5 de Casella e o Cupra Leon VZ de Raphael Reis.

A equipe PMO Racing foi a mais destacada do ano, conquistando o campeonato e diversas vitórias com Cardoso, Leonel Pernía e Rafael Suzuki. Com quatro Peugeot 308 TCR na pista, a equipe argentina somou 954 pontos, deixando em segundo lugar os Honda Civic Type R da Squadra Martino.

Na Copa Trophy, Enrique Maglione foi o grande campeão. Após o domínio brasileiro com Adalberto Baptista (2021) e Fabio Casagrande (2022 e 2023), o uruguaio triunfou com seu Honda Civic Type R.

Interlagos (duas vezes), Velocitta, Cascavel, El Pinar, Mercedes, Villicum, Termas de Rio Hondo, Buenos Aires e Rosario foram os circuitos que receberam as etapas da temporada. Seguindo o objetivo inicial do TCR South America Banco BRB, a categoria visitou os melhores autódromos da região.

O quarto ano da categoria sul-americana chegou ao fim com um crescimento significativo. Para a próxima temporada, diversas novidades serão anunciadas nos próximos três meses, antes do início da primeira etapa de 2025.

