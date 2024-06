Cinco pilotos separados por apenas 14 pontos. Cinco vencedores diferentes em cinco corridas disputadas na temporada 2024. O TCR Brasil Banco BRB chega ao Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu, interior de São Paulo, para a quarta etapa do campeonato. O top 5 da classificação é formado pelo líder Raphael Reis, seguido por Rodrigo Baptista, Pedro Cardoso, Galid Osman e o argentino Juan Ángel Rosso.

Após uma rodada dupla em um circuito de alta velocidade como o de Cascavel, no Oeste do Paraná, a categoria terá uma realidade bem diferente neste fim de semana no Autódromo Velocitta. A 160 quilômetros de São Paulo, o circuito é um dos mais técnicos do calendário. O traçado de 3.493 metros, com 14 curvas e um desnível de 45 metros entre o ponto mais alto e o mais baixo da pista, exige 100% de concentração para obter o melhor desempenho.

Vale lembrar que o Velocitta é um circuito de difícil ultrapassagem, o que aumenta a importância de um bom resultado na classificação, disputada no início da tarde de sábado. Uma boa posição no grid pode garantir um resultado melhor nas duas corridas da manhã de domingo.

O cronograma conta com atividades na sexta, sábado e domingo. O primeiro dia será reservado para o shakedown e o treino livre 1, e o sábado conta com o treino especial para os pilotos da Copa Trophy, o treino livre 2 e a classificação. O domingo encerra o cronograma com as duas corridas já habituais do TCR Brasil Banco BRB, mais uma vez em conjunto com o TCR South America Banco BRB.

O Velocitta receberá a última etapa antes da chegada do FIA TCR World Tour à América do Sul. No fim de julho, a categoria mundial se juntará ao evento conjunto do TCR South America Banco BRB e do TCR Brasil Banco BRB em Interlagos, São Paulo. O mundial ainda correrá com o certame sul-americano no circuito de El Pinar, na região metropolitana de Montevidéu, no Uruguai.

O Motorsport.com exibe ao vivo toda a emoção da etapa do Velocitta.

Lista de inscritos:

W2 Pro GP

#77 Raphael Reis (BRA)

#28 Galid Osman (BRA)

#37 Guilherme Reischl (BRA) *

Cobra Racing Team

#7 Thiago Vivacqua (BRA)

Squadra Martino

#3 Rodrigo Baptista (BRA)

#60 Juan Manuel Casella (URU)

#34 Fabio Casagrande (BRA) *

#15 Enrique Maglione (URU) *

PMO Racing

#43 Pedro Cardoso (BRA)

#27 Marcos Regadas (BRA) *

TBC

Toyota Team Argentina

#17 Matías Rossi (ARG)

TBC

Paladini Racing

#16 Juan Ángel Rosso (ARG)

#5 Fabián Yannantuoni (ARG)

* = Copa Trophy

Assessora de Senna, BETISE ABRE O JOGO sobre PROST x AYRTON x PIQUET, Xuxa, Galisteu, Bernie, Head +

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com: No melhor GP do ano, o que o Canadá revela sobre F1 2024?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!