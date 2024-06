O TCR South América realiza neste final de semana a sua terceira etapa, marcada para o Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP). Quarto colocado no campeonato, Pedro Cardoso vai acelerar em busca de bons resultados para tentar se aproximar da liderança tanto do campeonato continental, onde está distante oito pontos do primeiro colocado, quanto do TCR Brasil, divisão nacional da categoria em que está separado do líder por 11 pontos.

O piloto do Peugeot número 43 da equipe PMO Racing vem de uma etapa positiva em Cascavel (PR). Na ocasião, Cardoso obteve dois pódios, um no sábado, em corrida válida apenas pelo TCR Brasil, e outro no domingo, em disputa que contou pontos para o torneio nacional e também para o campeonato continental.

"Vamos ter a terceira etapa do TCR Sul-americano e TCR Brasil lá na pista do Velocitta, espero que a gente consiga repetir a boa perfomance que tivemos nas últimas etapas e quem sabe sair com uma vitória", disse Pedro Cardoso, que tem os patrocínios de Banco BRB e Cifarma.

A programação será aberta na sexta-feira, quando ocorre o shakedown e um treino livre. O sábado terá o segundo treino livre 2 e a classificação, que começa a partir das 12h05. O domingo é reservado para as duas corridas que serão disputadas às 10h10 e às 12h10. O Motorsport.com exibe tudo ao vivo.

