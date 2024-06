Vivacqua mira pódio na etapa do Velocitta do TCR South America

Embalado pela conquista do primeiro pódio no conceito TCR, em Cascavel, Thiago Vivacqua busca o segundo pódio na competição, desta vez no Velocitta. O evento é válido pela quarta etapa do TCR Brasil e terceira etapa do TCR South America.

O jovem de 27 anos ocupa o oitavo lugar nas duas competições e um bom resultado na cidade de Mogi Guaçu (SP) pode alçar o piloto ao top 3 da competição. O piloto está a apenas 23 pontos do líder no campeonato sul-americano e a 26 pontos no certame brasileiro.

Será a segunda vez na temporada que Thiago Vivacqua compete no traçado de 3.493 metros, com catorze curvas do Velocitta. O piloto do carro #7 disputou a etapa da Porsche Cup, no mês de abril, categoria em que venceu uma prova em 2024, em Interlagos.

A terceira etapa do TCR South America prevê dois treinos na sexta-feira, no sábado acontece um treino livre e o treino classificatório. No domingo serão disputadas duas provas, a primeira com 25 minutos e mais uma volta e a segunda com 30 minutos e mais uma volta.

“Terceira etapa da temporada do TCR e dessa vez vamos ao Velocitta. Chegamos sem lastro no interior de São Paulo após ter que carregar o peso extra em Cascavel por conta do resultado em Interlagos, então chegamos para a etapa com o carro 25kg mais leve do que no último encontro".

"Estou otimista, é uma pista que eu conheço e já competi em outras categorias. Por ser um circuito travado, a classificação fica ainda mais importante, pois são poucos pontos de ultrapassagem, principalmente sem os auxílios que temos em outras categorias, ultrapassar vai ser um grande desafio".

"Precisamos focar em performance na classificação, pois isso define muito do seu final de semana.

Importante também entender o carro o quanto antes, para poder trabalhar no carro o máximo possível".

As corridas da etapa do Velocitta serão transmitidas ao vivo pelo Motorsport.com.

