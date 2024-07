Nelsinho Piquet disputa etapa brasileira do FIA TCR World Tour

Piloto mais versátil de sua geração no Brasil, Nelsinho Piquet acrescentará neste final de semana mais uma categoria ao seu vasto currículo: o piloto disputará a etapa brasileira do FIA TCR World Tour, em Interlagos. Piquet estará a bordo do Civic Type R #09 da tradicional escuderia argentina Squadra Martino. Será a estreia de Nelsinho na plataforma global do TCR após um debute de sucesso no TC2000 em Buenos Aires em 2023 -- assim como o TCR, a categoria 'hermana' utiliza carros de tração dianteira.

O brasileiro tem no currículo o título mundial da Fórmula E, pódio na Fórmula 1, vice-campeonato da Fórmula 2 e título da Fórmula 3 Britânica e Sul-americana, além de ele ser o único piloto do País a vencer em uma categoria nacional da NASCAR.

Nelsinho também é o único brasileiro a vencer uma etapa do Mundial de Rallycross, além de ser campeão mundial do Lamborghini Super Trofeo e detentor de título da Porsche Cup Endurance, bem como vencedor do Rally dos Sertões na classe UTV3.

A etapa do TCR World Tour em Interlagos reunirá 29 pilotos de 11 nacionalidades diferentes. A corrida será válida pelo campeonato mundial, sul-americano e brasileiro da categoria, por isso Piquet terá um grande desafio em sua estreia.

O evento da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) prevê um shakedown na sexta-feira, enquanto no sábado acontece um treino livre e a classificação. No domingo, os carros disputam duas provas, a primeira delas com duração de 25 minutos e mais uma volta, e a segunda com duração de 30 minutos e mais uma volta pelos 4.390 metros de extensão do Autódromo José Carlos Pace, zona sul de São Paulo.

"Estou muito feliz em participar da etapa do Mundial de TCR, poder disputar com os melhores pilotos de tração dianteira do mundo. Eu sempre gosto de novos desafios, sair da zona de conforto e aprender coisas novas. Legal que será no Brasil, pertinho de casa, com a nossa torcida e estou muito feliz de participar”, afirmou Nelsinho. A etapa terá transmissão da Motorsport.tv Brasil no YouTube, além de cobertura completa do Motorsport.com in loco.

Programação da etapa:

Sexta-feira, 19 de julho

17h00 – Shakedown

Sábado, 20 de julho

10h00 – Treino Livre

Domingo, 21 de julho

11h00 – Corrida 1

14h30 – Corrida 2

