As próximas duas etapas do TCR South America Banco BRB serão junto com o Kumho FIA TCR World Tour, o campeonato mundial do conceito TCR que também tem etapas na Europa, África, América do Norte e Ásia no seu calendário anual. O autódromo José Carlos Pace de Interlagos (Brasil) e o Victor Borrat Fabini de El Pinar (Uruguai) serão as sedes desses eventos que acontecerão nos dias 20 e 21 de julho e 3 e 4 de agosto, respectivamente.

O formato da competição é mais simples do que parece. Os carros do mundial, por enquanto onze confirmados, se somam ao cronograma habitual do TCR South America Banco BRB, tanto no Brasil quanto no Uruguai. O conceito TCR tem o benefício de que os carros sejam iguais em qualquer parte do mundo e isso faz com que possam compartilhar etapas com outras divisões. Os do mundial, junto com os inscritos sul-americanos, entrarão na pista todos juntos, somando quase trinta carros na lista de inscritos do fim de semana.

Juntando-se a diferentes competidores em todas as etapas, os pilotos que têm a inscrição anual para o Kumho FIA TCR World Tour somam em todas as etapas para lutar pelo título mundial. Depois da última competição disputada nos Estados Unidos, o campeonato é liderado pelo húngaro Norbert Michelisz com 150 pontos, seguido pelo francês Yann Ehrlacher e pelo espanhol Mikel Azcona. Em quarto e quinto lugares estão posicionados os argentinos Esteban Guerrieri e Néstor Girolami, e na oitava posição o uruguaio Santiago Urrutia.

Dentro das particularidades das corridas está o fato de que todos os inscritos participam pelo campeonato mundial. Ou seja, os inscritos pelo TCR South America Banco BRB têm a possibilidade de somar pontos para o Kumho FIA TCR World Tour durante os fins de semana de Interlagos e El Pinar. Para exemplificar, o 13º na tabela geral é o marroquino Mehdi Bennani, que só participou na etapa de Marrocos.

A possibilidade de compartilhar pista e corridas entre o campeonato mundial e o sul-americano ocorre porque os carros são iguais nas duas categorias. O conceito TCR conta com mais de vinte modelos homologados pela WSC (proprietária do conceito TCR) para todo o mundo. Esses veículos são similares para todas as divisões que competem sob o regulamento TCR, seja na Europa, Ásia ou qualquer parte do planeta. O mesmo Honda Civic Type R FL5 que será pilotado por Guerrieri no Brasil e no Uruguai é o que comanda o uruguaio Juan Manuel Casella todos os fins de semana do TCR South America Banco BRB.

Com a presença do campeonato mundial, haverá sete montadoras diferentes na pista: Lynk & Co, Hyundai, Honda, Audi, CUPRA, Toyota e Peugeot serão parte das largadas das etapas na América do Sul. Por sua vez, também haverá dez nacionalidades diferentes entre os pilotos. Já confirmadas, tremularão as bandeiras de Hungria, França, Sérvia, Itália, Espanha, Suécia, China, Argentina, Uruguai e Brasil.

Referente ao TCR South America Banco BRB, as próximas duas etapas só terão a modificação de que mais carros se juntarão ao grid de largada. Os inscritos no Kumho FIA TCR World Tour não fazem parte dos resultados da categoria sul-americana. Ou seja, se Galid Osman (apenas como exemplo) terminar em terceiro na pista, mas os dois à frente forem do World Tour, o brasileiro conquistará a vitória no TCR South America Banco BRB. O que é importante entender é que, apesar de compartilharem a competição, os carros do mundial serão “fantasmas” para os resultados do sul-americano.

No nível regulamentar, nada se modificará em relação ao habitual do TCR South America Banco BRB. Durante os dois fins de semana, o cronograma será composto por shakedown, treinos livres, classificação em duas etapas com os doze melhores avançando para a Q2 e duas corridas. Como sempre, na corrida 1 largarão conforme terminaram na Qualy e na corrida 2 inverterão as primeiras dez posições da Q2.

Em relação ao campeonato sul-americano, com três etapas já disputadas, o líder é Juan Ángel Rosso com 130 pontos. A apenas cinco pontos está o brasileiro Pedro Cardoso e a nove pontos seu compatriota Raphael Reis.

Com trinta carros na pista e pilotos de todas as partes do mundo, o Kumho FIA TCR World Tour visita o TCR South America Banco BRB para compartilhar etapas na América do Sul. A elite dos carros de turismo chega à região. A Motorsport.tv Brasil transmite ao vivo toda a emoção do campeonato.

CALENDARIO – KUMHO FIA TCR WORLD TOUR

Etapa 1 – 19/21 abril – Autodromo Piero Taruffi Vallelunga (Itália)

Etapa 2 – 3/4 maio – Circuito Moulay El Hassan, Marrakech (Marrocos)

Etapa 3 – 7/8 junho – Mid-Ohio Sports Cars Course, Lexington OH (Estados Unidos)

Etapa 4 – 19/21 julho – Autódromo José Carlos Pace, Interlagos (Brasil)

Etapa 5 – 2/4 agosto – Autódromo Victor Borrat Fabini, El Pinar (Uruguai)

Etapa 6 – 18/20 outubro – Zhuzhou International Circuit (China)

Etapa 7 – 14/17 novembro – Circuito da Guia (Macau)

CALENDARIO RESTANTE – TCR SOUTH AMERICA BANCO BRB

Etapa 4 – 19/21 julho – Autódromo José Carlos Pace, Interlagos (Brasil)

Etapa 5 – 2/4 agosto – Autódromo Victor Borrat Fabini, El Pinar (Uruguai)

Etapa 6 – 24/25 agosto – Autódromo de Mercedes (Uruguai)

Etapa 7 – 14/15 setembro – TBC (Argentina)

Etapa 7 – 5/6 Outubro – Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires (Argentina)

Etapa 7 – 9/10 Novembro – Autódromo Internacional de Termas de Rio Hondo (Argentina)

Etapa 7 – 30/1 Dezembro – Autódromo Municipal de Rosario (Argentina)

SCHUMACHER abre o jogo sobre conversas para VOLTAR À F1 e responde sobre MASSA, Senna e Brasil

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Martín sente pressão e entrega vitória e liderança a Bagnaia! Márquez voa no GP alemão | PÓDIO CAST #18

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!