A movimentação das categorias internacionais em Interlagos não para! Apenas uma semana após uma passagem de sucesso do WEC por São Paulo, um novo Mundial da FIA desembarca no circuito paulistano pela primeira vez: o TCR World Tour.

O campeonato mundial do conceito TCR corre pela primeira vez no Brasil no segundo ano da parceria com o TCR South America para a realização de corridas conjuntas, assim como em 2024.

Para o Mundial, esta será a quarta de sete etapas da temporada 2024. Na classificação, temos um domínio da Hyundai, ocupando três das quatro primeiras posições. Norbert Michelisz lidera com 150 pontos contra 128 de Yann Ehrlacher, da Lynk & Co. Mikel Azcona é o terceiro com 126, enquanto dois argentinos, Esteban Guerrieri e Néstor Girolami, completam o top 5 com 121 e 114.

O TCR World Tour disputará as mesmas corridas que o TCR South America e o TCR Brasil, que também dão continuidade à suas temporadas 2024, encerrando a passagem pelo Brasil antes das idas ao Uruguai e à Argentina.

No TCR South America, temos também um argentino na liderança: Juan Ángel Rosso, com 130 pontos. Mas o hermano é seguido de perto por Pedro Cardoso, com 125. Rapha Reis tem 121, enquanto Leonel Pernia, com 116 e Galid Osman, com 104, completam o top 5. Esta será a quarta de 10 etapas previstas para a temporada 2024.

Já o TCR Brasil faz a quinta de seis etapas da temporada 2024. E, na reta final do campeonato, temos um top 3 brasileiro, enquanto apenas oito pontos separam os cinco primeiros. Reis lidera com 182 contra 181 de Cardoso, 177 de Osman, 175 de Matías Rossi e 173 de Rosso.

A Motorsport.tv Brasil transmite ao vivo e de graça toda a emoção da etapa, da classificação às corridas do fim de semana.

Confira a programação do TCR World Tour em Interlagos:

Sessão Dia Horário Transmissão Shakedown Sexta-feira 17h00 - Treino Livre 1 Sábado 10h00 - Treino Livre 2 Sábado 12h30 - Classificação Sábado 15h00 Motorsport.tv Brasil Corrida 1 Domingo 11h10 Motorsport.tv Brasil Corrida 2 Domingo 14h40 Motorsport.tv Brasil

