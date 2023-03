Carregar reprodutor de áudio

Neste fim de semana o TCR South America inicia mais uma jornada, com a etapa de Córdoba, abrindo o campeonato de 2023. O ano reserva grandes novidades, como a separação de certames sprint e Endurance, a chegada do TCR Brasil, campeonato brasileiro da categoria, além do continente receber o World Tour, nova versão do mundial do conceito TCR.

Para falar sobre essas mudanças, o promotor para o Brasil, Maurício Slaviero destacou como a categoria vem em um movimento crescente, praticamente desde a sua chegada ao continente sul-americano.

“É incrível ver a evolução que a categoria teve na região”, disse com exclusividade ao Motorsport.com. “Quando começamos o projeto, a gente já sabia que isso poderia acontecer, mas foi um trabalho árduo, não foi fácil.”

“Começamos em 2021 com 9, 10, 11 carros, passamos a 17 no ano passado, e chegamos nesta corrida a 22. Então, isso demonstra quão forte é a categoria, o quanto as equipes e pilotos acreditam nela, conseguimos patrocinadores fortes para este ano, como o banco BRB, que hoje é o naming rights.”

Slaviero também revelou que ainda recebe pedidos de outros pilotos e equipes para ingressar na categoria.

“O sucesso é grande, são muitos pilotos e muitas equipes nos procurando para o futuro. Além disso agregarmos neste ano duas etapas do mundial aqui na América do Sul é também um fato incrível.”

