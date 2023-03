Carregar reprodutor de áudio

O TCR South America realiza a etapa de abertura da temporada 2023 em Córdoba, na Argentina, e traz consigo uma grande novidade: a parceria com o Motorsport.com como parceiro de cobertura.

O maior site especializado em esporte a motor do Brasil e do mundo se junta ao campeonato que mais cresce no continente. Os fãs poderão acompanhar uma cobertura destaca a cada etapa, com direito a material exclusivo no site, nas redes sociais e também no canal de YouTube.

“Ficamos muito satisfeitos com a parceria com o Motorsport.com, que hoje é o maior site sobre automobilismo do mundo e o maior do Brasil também”, disse Maurício Slaviero, promotor da categoria para o Brasil.

“O site foi fundamental desde o início do TCR South America, para o seu crescimento e para um maior conhecimento da categoria pelo público brasileiro. Tenho certeza que essa parceria sólida em 2023 vai incrementar ainda mais toda essa divulgação e crescimento, até mesmo com a chegada do TCR Brasil.”

Diretor editorial da edição brasileira do Motorsport.com, Felipe Motta deu as boas-vindas à categoria. “O TCR South America nasceu em momento muito delicado, em 2021, quando o mundo vivia o drama da pandemia. Foi necessário muito trabalho, coragem, cuidado e empenho para fazer o que construíram em tão pouco tempo e em cenário tão adverso".

"Em 2023, o TCR South America cresce ainda mais e promete emoções por toda América do Sul e demais continentes. O Motorsport.com tem em seu DNA acompanhar e participar diretamente da evolução do automobilismo brasileiro e mundial. É um orgulho estarmos ao lado do TCR South America e Brasil", completou.

Para 2023, o TCR South America se junta ao 'cardápio' de automobilismo do Motorsport.com, somando-se a categorias como Stock Car, Fórmula 4, Porsche Cup e NASCAR Brasil Sprint Race. E o fã brasileiro de automobilismo pode esperar ainda mais novidades nos próximos dias.