Carregar reprodutor de áudio

O grid do TCR South America acresceu mais um brasileiro para a etapa de Córdoba, na Argentina. Rafael Suzuki competirá pela PMO Motorsport, que utiliza os carros da Lynk & Co 03 TCR.

O brasileiro de 35 anos de idade se junta aos argentinos Walter Hernández e Fabricio Pezzini, além do uruguaio Frederick Balbi.

“Estou muito feliz de poder fazer minha primeira corrida no TCR, minha primeira experiência em carros com tração dianteira, que tem toda uma técnica de pilotagem diferente, mas estou curtindo muito, estou tendo que reaprender novas circunstâncias, novos desafios, novas técnicas, me sentir um novato de novo”, disse Suzuki com exclusividade ao Motorsport.com.

Sobre o carro, Suzuki admitiu que terá um novo papel, perto do que ele está acostumado nas corridas da Stock Car ou Porsche Cup.

“Me surpreendi positivamente com o carro, tem muito mais aderência do que eu imaginava, principalmente em curvas de alta. Diferentemente dos carros que corro na Stock Car e na Porsche Cup, tem um aprendizado, algumas técnicas, preciso escutar muito mais do que normalmente faço.”

E cobriu a PMO Motorsport de elogios: “A equipe é muito boa, eles foram campeões no ano passado. Hoje, sem atividade de pista, nós ficamos em uma conferência duas horas com a Europa, com engenheiros da Link & Co, tem sido um grande aprendizado, ver toda essa estrutura, toda filosofia de trabalho, até por estar em uma equipe argentina, tem toda essa diferença de metodologia, tem sido bacana.”

Suzuki recentemente confirmou presença no grid da Stock Car, pela 10ª temporada consecutiva, pela Pole Motorsport, jovem equipe comandada por Joselmo Barcick, o Polenta, após três anos com a Full Time. Para o TCR, por enquanto, o piloto ainda não tem a confirmação de que poderá fazer o campeonato completo.

“Por enquanto, evento único. É claro que eu desejo de fazer a temporada completa não falta, tenho que conciliar as datas. Mas estou pensando aqui em fazer um bom trabalho e a partir de segunda-feira a gente vê o que vai acontecer”

Suzuki também comentou o atual momento do TCR South America, que chega à terceira temporada: “A categoria está crescendo bastante, com uma galera não só vindo da Stock Car, como pilotos argentinos renomados, os que já têm resultados na categoria, então esse mix está trazendo uma competitividade ainda maior”, concluiu.

Cléber Machado e o "hoje não, hoje não! Hoje sim..."

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast Motorsport.com debate tamanho do 'buraco' da Ferrari na F1

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: