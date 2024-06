Os pilotos brasileiros começaram bem a terceira etapa do TCR South America que está sendo disputada neste fim de semana no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu, interior de São Paulo.

Vice-líder do campeonato, o brasiliense Raphael Reis foi o melhor nas duas atividades do dia com o CUPRA TCR #77 da equipe W2 ProGP.

Reis marcou o tempo de 1:33.475 no treino livre disputado no fim da tarde. Ele liderou um top 3 apenas de brasileiros e ficou 232 milésimos à frente do segundo colocado, o brasileiro Pedro Cardoso, com um Peugeot 308 TCR da PMO Racing. Galid Osman, também com um CUPRA TCR da W2 ProGP foi o terceiro, completando o domínio.

Vencedor de corrida da Stock Car nesta mesma pista no ano passado, o argentino Matías Rossi, com um Toyota Corolla TCR do Toyota Team Argentina, ficou em quarto. Rafael Suzuki, que volta à categoria nesta etapa conciliando sua participação no Endurance Brasil, fechou a lista dos cinco primeiros com um Peugeot 308 TCR da PMO Racing.

Raphael Reis, aliás, faz história nesta etapa: ele está presente na categoria desde a primeira etapa, em 2021. Junto com o TCR South America, ele completa 50 corridas neste fim de semana no Velocitta. Além dele, as equipes Cobra Racing Team, W2 ProGP e Squadra Martino também estiveram em 100% das provas disputadas.

A sexta-feira também foi um dia de treinos para estreantes no TCR South America. Vicente Orige e David Muffato andaram no Lynk & Co da equipe PMO Full Time. Já Fernando Ohashi testou com o Toyota Corolla TCR do Toyota Team Argentina. Outros nomes ilustres que terão o primeiro contato com a categoria serão Rubens e Dudu Barrichello. Pai e filho vão testar o Lynk & Co da PMO Full Time no domingo.

A etapa do Velocitta tem um treino livre programado para a manhã de sábado no TCR South America. No início da tarde, será disputada a classificação para as duas corridas de domingo.

A 160 quilômetros de São Paulo, o circuito é um dos mais técnicos do calendário. O traçado de 3.493 metros, com 14 curvas e um desnível de 45 metros entre o ponto mais alto e o mais baixo da pista, exige 100% de concentração para obter o melhor desempenho. No domingo, serão realizadas duas provas, uma com duração de 25 minutos + 1 volta e a outra com 30 minutos + 1 volta.

VILLENEUVE tem RAZÃO sobre RICCIARDO? Ou "BATEU A CABEÇA", como diz Daniel? NARRADOR provoca piloto!

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Márquez na Ducati oficial, Martín na Aprilia: Jorge será sabotado em 2024? E Bagnaia? Mugello e mais

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!