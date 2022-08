Carregar reprodutor de áudio

Mais uma etapa de destaque para o paranaense Pedro Aizza no TCR South America. Piloto mais jovem da categoria, com 17 anos, ele conquistou mais um pódio, desta vez no autódromo Víctor Borrat Fabini, em El Pinar, no Uruguai, onde correu pela primeira vez neste domingo (7).

O resultado poderia ter sido ainda melhor, repetindo o pódio duplo da etapa passada, em Rivera (Uru), mas Aizza foi obrigado a abandonar a corrida 1, após um furo no radiador do Hyundai Elantra #35, quando ele ocupava a terceira posição.

Com duas largadas agressivas e perfeitas, o piloto mostrou mais uma vez o seu talento. Na corrida 1, partindo de sexto, ele pulou para terceiro e vinha tranquilo na posição, quando uma pedra provocou o furo no radiador, o que aumentou muito a temperatura do carro e o fez perder rendimento. Para poupar o motor e consertar o carro a tempo para a próxima prova, Aizza abandonou a disputa.

A Scuderia Chiarelli trabalhou rápido no intervalo entre as corridas e o brasileiro partiu da quinta posição na segunda prova e, mais uma vez, largou muito bem e logo assumiu o segundo posto, cruzando a linha de chegada nesta posição. Foi o quarto pódio de Aizza em cinco etapas até aqui.

“Vinha bem na corrida 1. Saí de sexto e estava em terceiro, quando identificamos a temperatura do carro muito alta. Comecei a poupar, tirar o pé, andar com a marcha mais alta para tentar salvar alguns pontos ou até mesmo um pódio, mas começou a sair muita água com o furo no radiador, muita fumaça e preferimos poupar o carro e arrumar para a segunda corrida”, contou Aizza.

A decisão rendeu bons frutos para a corrida 2. “Larguei super bem novamente. Fui de quinto para segundo. O Peugeot que estava atrás veio incomodando bastante. Ele era bem forte nas retas e tive de mudar o meu traçado para me defender e não ser ultrapassado. Ele chegou a colocar de lado algumas vezes, mas eu dei o lado de fora e consegui segurar”, lembrou Aizza.

“Foi uma etapa bem legal. Infelizmente, teve o episódio da primeira corrida, mas marcamos bons pontos na segunda prova. Fui o melhor brasileiro e agora é ir pra Termas de Río Hondo e aproveitar o máximo que der com o piloto que vai vir para dividir o carro comigo”, completou o brasileiro, destacando que a próxima etapa no circuito argentino será no formato endurance, em duplas.

Com os resultados, Aizza é o quinto colocado na tabela, com 209 pontos. As vitórias em El Pinar ficaram com os argentinos Juan Rosso e Manuel Sapag. A sexta etapa da temporada em Termas de Río Hondo acontecerá no final o mês, nos dias 27 e 28.

Resultados em El Pinar (Top 10):

Corrida 2

1 33 Manuel Sapag 25 voltas em 30:43.087

2 35 Pedro Aizza + 5.319

3 77 Raphael Reis + 6.095

4 15 Enrique Maglione + 7.180

5 7 Fabricio Pezzini + 9.624

6 17 Alceu Feldmann + 10.006

7 26 Juan Angel Rosso + 14.799

8 87 Franco Farina + 15.240

9 81 Fernando Rama + 20.572

10 34 Fabio Casagrande + 27.993

Corrida 1

1 26 Juan Angel Rosso 21 voltas em 25:08.383

2 15 Enrique Maglione + 7.020

3 33 Manuel Sapag + 8.410

4 77 Raphael Reis + 10.119

5 7 Fabricio Pezzini + 11.176

6 17 Alceu Feldmann + 17.591

7 60 Juan Manuel Casella + 19.866

8 87 Franco Farina + 21.992

9 81 Fernando Rama + 29.728

10 34 Fabio Casagrande + 34.389

13 35 Pedro Aizza + 8 voltas

Classificação (Top-10):

1. Fabricio Pezzini (Arg) 337 pontos

2. Raphael Reis (Bra) 310

3. Juan Angel Rosso (Arg) 307

4. Manuel Sapag (Arg) 278

5. Pedro Aizza (Bra) 209

6. Alceu Feldmann (Bra) 176

7. Juan Manuel Casella (Uru) 135

8. Franco Farina (Arg) 124

9. Gabriel Lusquinos (Bra) 85

10. Fabio Casagrande (Bra) 85

Próximas etapas:

Etapa 6 - 26/28 de Agosto: Termas de Río Hondo (Argentina)

Etapa 7 - 17/18 de Setembro: Buenos Aires (Argentina)

Etapa 8 - 8/9 de Outubro: San Juan (Argentina)

