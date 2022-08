TCR South America: Camilo testa Toyota Corolla antes de estreia mundial em etapa da Argentina

Carregar reprodutor de áudio

A TCR South America vai correr em Termas de Río Hondo no fim do mês e contará com uma super novidade: a estreia mundial da Toyota no TCR e que será comandada pelo brasileiro, e piloto da Stock Car, Thiago Camilo, ao lado do argentino Jorge Bairro.

A dupla vai pilotar um Toyota Corolla TCR nos dias 26, 27 e 28 de agosto na corrida de endurance. A etapa vai marcar a chegada da montadora japonesa aos mais de 35 campeonatos de TCR espalhados pelo mundo e que terão seus carros fabricados diretamente pela Toyota Gazoo Racing da Argentina.

Nesta semana, Camilo e Bairro tiveram a oportunidade de ir à pista com o Corolla fazer os primeiros testes, e o brasileiro contou quais foram as impressões inicias do carro, mesmo sem conseguir saber muito bem o que virá pela frente em relação à performance que será encontrada no dia da corrida.

"O teste foi super produtivo, a gente conseguiu seguir, não 100% na risca, mas conseguiu concluir boa parte do que tínhamos dentro do cronograma", explicou o piloto com exclusividade ao Motorsport.com.

"Não dá para saber muito o que esperar em relação à performance, a gente não tinha nenhum dado comparativo com outro carro da categoria, mas foi um carro que teve um bom comportamento dentro do que a gente tem de plataforma, um carro que teve um balanço positivo. Pudemos trabalhar em algumas questões e solucionar alguns problemas que foram surgindo e que são normais nessa fase inicial de projeto," avaliou.

Sobre a pista da estreia, o brasileiro destacou que mesmo já tendo competido algumas vezes por lá, foi preciso uma certa aclimatação devido às alterações feitas em decorrência da utilização do autódromo pela MotoGP.

"É uma pista que eu já corri no passado, mas ela não tinha essa formatação, mudaram algumas curvas por conta da MotoGP, então tive que passar por esse processo também. Foi uma adaptação relativamente rápida, uma pista que tem suas dificuldades, mas consegui me adaptar bem dentro do possível."

