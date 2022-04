Carregar reprodutor de áudio

A primeira prova de endurance da temporada 2022 do TCR South America registra o recorde de 19 carros e 38 pilotos inscritos em Interlagos e teve o início marcado pelo domínio do Cupra #77 da equipe campeã W2 Pro GP.

Líder do campeonato, primeiro pole e primeiro vencedor do ano, Raphael Reis liderou o shakedown e o treino livre. Seu convidado, Guga Lima, foi o mais veloz na sessão destinada aos convidados. O melhor tempo do dia foi 1min41s908.

Em entrevista após as atividades na pista, Raphael Reis está confiante de que ele e Guga Lima possam "fazer uma boa etapa" em Interlagos.

“Perspectiva boa, o carro está bem acertado e equilibrado. Tomamos uma decisão arriscada e conseguimos um carro competitivo. A W2 tem desenvolvido o carro muito rápido e entendido o carro com maestria. Conseguimos boas corridas no Velocitta e estamos rápidos aqui em Interlagos. Estamos competitivos e acredito que possamos fazer uma boa etapa. O Guga se adaptou bem, liderou o treino dele e estou feliz em ter ele comigo aqui no #77", disse Reis.

Dupla de Reis neste final de semana, Guga acrescentou: “Primeira experiência muito boa, andei poucas voltas nos carros da categoria em 2020, mas é meu primeiro fim de semana completo como piloto do TCR South America, o treino hoje foi muito bom, consegui me adaptar bem e adaptar rápido ao carro. Consegui uma boa vantagem inclusive. Foi um bom dia de trabalho, mas precisamos manter o pé no chão e tentar melhorar ainda mais. Agradeço ao pessoal da W2 pelo convite e principalmente ao Raphael Reis por ter me chamado para andar aqui em Interlagos com ele.”

O segundo melhor tempo de sexta-feira foi registrado por Bia Figueiredo a bordo do Audi #3 da Cobra Racing Team, também no shakedown da manhã: 1min43s505. Já o Honda #26 da Squadra Martino finalizou a sexta-feira com o terceiro melhor tempo, 1min43s651, registrado por Ricardo Risatti no treino para convidados.

“Estou bem feliz, agora no segundo final de semana competindo no TCR. Estou me acostumando com o carro tração dianteira, em toda minha carreira andei em tração traseira e tem algumas diferenças. Acabei quase não treinando antes da primeira etapa e tivemos alguns problemas no Velocitta, então hoje acho que tivemos um dia muito produtivo, andamos bem, forte", disse Bia.

"Ainda temos alguns detalhes para definir, mas foi legal, principalmente a adaptação da Antonella que é nossa estreante, ela é muito talentosa e está tendo uma evolução fantástica, estou muito feliz", concluiu.

Neste sábado estão previstos mais um treino livre e classificatório, quando os dois pilotos de cada carro vão para pista -para definir o grid pela soma dos melhores tempos de cada um deles.

A prova no domingo tem previsão de uma hora de duração ou 37 voltas, com largada programada para 9h40.

O que outros pilotos disseram:

“Foi um dia interessante. No shakedown e treino de convidados andou Ricardo. A ideia era que tivesse o máximo de tempo para conhecer o carro. Apontou o que poderia aprimorar e mudamos. Então o carro melhorou no treino da tarde e me parece que foi uma boa sessão. Não foi a condição ideal, pois parecia que tinha óleo na pista (provavelmente pelo treino dos caminhões), mas, para mim, o reconhecimento de pista e o restante foi positivo. Não fiquei tanto assim atrás do tempo do Reis, que foi o pole aqui no ano passado e conhece a pista de memória”, disse Juan Angel Rosso.

“Tivemos uma grande evolução de um treino para outro. Começamos no meio do pelotão no shakedown e terminamos o dia com segundo lugar no último treino livre depois de evoluções que eu e o companheiro Rodrigo Sperafico identificamos ao longo do dia. Isso nos deixa animados para amanhã”, disse Pedro Aizza.

“Estou contente demais. É uma pista dos sonhos, um circuito de F1. E um carro de corrida de verdade. Fomos aprendendo a cada volta, cumprindo todos os objetivos e evoluindo sempre. Conseguimos completar bem todas as voltas, sem nenhuma escapada de pista nem nada, então foi um dia produtivo no geral”, disse Juan Manuel Casella.

“Está sendo uma experiência incrível e com certeza vou levar para o resto da vida. Minha primeira corrida de carro sendo em Interlagos é ainda mais especial, na principal pista do Brasil. Eu consegui evoluir muito ao longo do dia e diminuir bastante a diferença que eu tive para a Bia no início. Espero evoluir ainda mais amanhã, agora vou estudar a telemetria e onboard. A Bia está sendo muito importante para a minha adaptação", disse Antonella Bassani.

CRONOGRAMA – ETAPA 2 – AUTÓDROMO DE INTERLAGOS:

SÁBADO 30 DE ABRIL DE 2022

11:00 – 11:30 Treino Livre 2

13:30 – 13:45 Classificação 1

13:55 – 14:10 Classificação 2

DOMINGO 1° DE MAIO DE 2022

09:25 Corrida Endurance - Abertura de boxes

09:33 Corrida Endurance - Fechamento de boxes

09:35 Corrida Endurance - Placa de 5 minutos

09:38 Corrida Endurance – Volta de apresentação

09:40 Corrida Endurance – Largada/37 voltas ou 60 minutos

10:40 Corrida Endurance – Final

10:50 Corrida Endurance - Pódio

LISTA DE INSCRITOS

W2 Pro GP

#77 Raphael Reis/Guga Lima – CUPRA TCR

#17 Alceu Feldmann/Andre Bragantini – CUPRA TCR

Cobra Racing Team

#10 Adalberto Baptista/Sergio Ramalho – Audi RS3 Sedan 8V SEQ

#03 Bia Figueiredo/Antonella Bassani – Audi RS3 Sedan 8V SEQ

#37 Guilherme Reischl/Marcio Basso – Audi RS3 DSG

Squadra Martino

#34 Fabio Casagrande/Mauricio Lambiris – Honda Civic FK7

#26 Juan Angel Rosso/Ricardo Risatti – Honda Civic FK7

#95 Javier Manta/Gonzalo Fernández – Honda Civic FK2

PMO Motorsport

#07 Fabricio Pezzini/Javier Merlo – Lynk & Co 03 TCR

#33 Manuel Sapag/Marcelo Ciarrocchi – Lynk & Co 03 TCR

PMO Racing

#60 Juan Manuel Casella/Federick Balbi – Peugeot 308 GTI TCR

#15 Enrique Maglione/Fernando Rama – Peugeot 308 GTI TCR

#87 Franco Farina/Gaston Iansa – Peugeot 308 GTI TCR

#100 Carlos Okulovich/Juan Pablo Bessone – Peugeot 308 GTI TCR

Crown Racing

#22 Gabriel Lusquiños/Vitor Genz – Honda Civic FK7

#55 Renato Braga/Pablo Alves – Honda Civic FK7

Scuderia Chiarelli

#35 Pedro Aizza/Rodrigo Sperafico – Hyundai Elantra

#12 Edson Reis/Felipe Papazissis – Hyundai Elantra

Prop Car Racing Team

#373 Raphael Teixeira/Roberto Possas – Alfa Romeo Giulietta



TV – TCR SOUTH AMERICA – ETAPA 2

SÁBADO 30 DE ABRIL DE 2022

13:30 YouTube TCR South America e TCR TV (Argentina e região)

DOMINGO 1° DE MAIO DE 2022

9:30 – 11:00 TyC Sports Play (Argentina), VTV Plus (Uruguai), ESPN 3 (Brasil) e TCR TV (região).

