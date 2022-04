Carregar reprodutor de áudio

Disputar uma prova do TCR South America na pista de Interlagos neste final de semana terá valor especial para Bia Figueiredo, que volta ao autódromo de São Paulo após mais de dois anos sem competir e que retoma.

Primeira mulher a pilotar na TCR e na Stock Car, e única representante feminina a ganhar etapa de Indy Lights, Bia retomou a carreira no automobilismo após se dedicar à maternidade em 2020 e 2021.

Integrante da equipe Cobra Racing Team, Bia conta com o apoio da Loctite Super Bonder nas três etapas brasileiras da categoria. A primeira corrida aconteceu no dia 23 de abril no Autódromo Velocitta e agora a piloto segue para a segunda etapa da competição, marcada para o dia 1° de maio.

Para a corrida em Interlagos, a piloto paulistana destaca a resistência e a velocidade como os principais desafios da pista. “A prova em Interlagos é diferente da maioria dos circuitos mundiais por ser disputada em sentido anti-horário e isso gera carga física adicional sobretudo no pescoço. Além de testar a resistência dos competidores, o traçado oferece retas em velocidade e trechos rápidos em desnível, como entre a Reta de Largada e a Reta Oposta. Todos esses detalhes fazem da Interlagos uma pista fascinante”, analisa Bia.

A etapa deste domingo em Interlagos valerá o dobro de pontos aos vencedores em relação às demais etapas da temporada. Isso porque a prova será no formato endurance, com maior quantidade de voltas a ser percorrida e com participação de dois competidores por carro. Os vencedores de etapas endurance ganham 50 pontos, enquanto as etapas de menor duração valem 25 pontos ao ganhador.

