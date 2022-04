Teixeira e Possas estreiam no TCR South America

Carregar reprodutor de áudio

Raphael Teixeira e Roberto Possas estão confirmados para a corrida do TCR South America que vai acontecer neste domingo, no Autódromo de Interlagos(SP). A dupla estará a bordo do Alfa Romeo Giulietta da equipe Prop Car.

“É uma oportunidade muito especial para nós. Realizamos alguns testes no início desta semana e o resultado foi fantástico, com pouca diferença de tempo entre os pilotos. Estou muito entusiasmado para encarar este desafio e fazer a jornada dupla”, comentou Rapha Teixeira.

Vindo de vitória na categoria AM da GT Sprint Race, Roberto Possas encara mais um desafio nesta temporada. A prova deste domingo terá características de endurance e marca a entrada do piloto em competições internacionais.

“A categoria com mais de 20 carros no grid traz um desafio especial na carreira, especialmente por disputar com pilotos de outros países em uma pista que já conheço. A expectativa é a melhor possível, especialmente após os testes. Gostei muito do carro. É potente, gostoso de guiar e muito seguro, além do barulho gostoso do turbo”, avaliou Roberto Possas, que vai encarar mais de 3.000km de viagem para estar em São Paulo no fim de semana. O piloto paraense vive em Belém.

PROGRAMAÇÃO TCR SOUTH AMÉRICA

Sexta-feira, 29 de abril

10h20 – Shakedown

12h05 – Treino Convidados

15h15 – Treino Livre 1

Sábado, 30 de abril

11h00 – Treino Livre 2

13h30 – Quali

Domingo, 1º de maio

09h40 – Corrida

Conheça as origens da rivalidade entre Verstappen e Leclerc

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #175 - Como explicar desempenho constrangedor de Hamilton em Ímola?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: