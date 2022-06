TCR South America: Raphael Reis busca liderança em Goiânia

Carregar reprodutor de áudio

Neste fim de semana Raphael Reis retorna aos carros de tração dianteira na etapa de Goiânia do TCR South America. O brasiliense espera retomar a liderança do campeonato em sua corrida de “casa”.

Natural de Brasília, Reis chega a Goiânia com excelente histórico, são 5 vitórias e nove pódios somando Stock Light e Porsche Cup Endurance. Ingredientes que trazem confiança do piloto do Cupra Leon#77 em um ótimo resultado na primeira prova do TCR South America nesta pista.

Por estar próximo de sua cidade natal, Raphael Reis considera o traçado de 3.835 da capital do Goiás sua corrida em casa. O conhecimento do asfalto e do traçado podem fazer a diferença em uma disputa tão equilibrada pela liderança, apenas 11 pontos separam o brasiliense do líder da competição.

“Essa etapa é para buscar novamente a liderança, temos sido muito rápidos, mas o peso extra nos atrapalhou em Interlagos. Eu me sinto em casa em Goiânia, é a pista mais próxima de Brasília, então parentes e amigos conseguem vir assistir. Também é um lugar que já ganhei muitas corridas, por isso espero trazer um bom resultado", disse Raphael Reis.

Reis venceu a corrida 1 da etapa inaugural do Velocitta e fez a pole position. Em Interlagos novamente largou na posição de honra do grid, mas o peso extra que carregava pelos bons resultados atrapalhou o plano de vencer novamente.

A etapa de Goiânia do TCR South America prevê um treino livre na sexta-feira, classificação e corrida 1 no sábado. No domingo acontece a segunda prova.

O ESPN4 transmite a primeira prova ao vivo para todo o Brasil, no domingo a corrida 2 será transmitida no Star +, ao vivo.

Programação

SÁBADO, 4 DE JUNHO DE 2022

11h35 a 12h25 – Classificação

15h00 a 16h00 – Corrida 1 - ESPN4 (Brasil)

DOMINGO 5 DE JUNHO DE 2022

08:30 a 09:30 – Corrida 2 Star+ (Brasil)

