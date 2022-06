TCR South America: Edson Reis quer pódio em Goiânia

Carregar reprodutor de áudio

A terceira etapa da temporada de 2022 do TCR South America será realizada em Goiânia. Pela primeira vez, a cidade do centro-oeste do Brasil recebe a categoria dos carros de turismo que fecha a sequência de três provas no território nacional.

Pódio na prova de endurance realizada em São Paulo, o piloto paranaense Edson Reis parte para sua primeira rodada dupla com o objetivo de voltar ao pódio e encostar nos líderes da categoria Trophy.

“É um novo desafio fazer as duas corridas sozinho, mas tenho cuidado muito da parte física e, também, fiz alguns treinos extras de adaptação ao carro com os novos requisitos adotados para a largada”, conta o piloto do Hyundai Elantra da Scuderia Chiarelli.

Entre os pontos positivos apontados por Reis está a lembrança da primeira vitória da carreira, conquistada, justamente, no Autódromo de Goiânia.

“Gosto demais da pista, especialmente, porque foi lá que ganhei minha primeira corrida na Turismo Nacional. Tenho muito carinho por Goiânia e espero fazer uma excelente etapa”, contou o piloto.

A TCR South America começa a acelerar no Autódromo de Goiânia nesta sexta-feira, com o shakedown, às 12h, e o Treino Livre 1, a partir das 15h10. No sábado, acontecem o treino livre 2, às 9h, e os treinos classificatórios, às 11h40 e 12h10, indicando os grids para a corrida 1 e corrida 2, respectivamente. A corrida 1 também será realizada no sábado, às 15h20, enquanto a corrida 2 acontece domingo, às 8h40. As transmissões acontecem pelo Star + e ESPN 4, além do canal da TCR South America no youtube.

Classificação TCR South America - Categoria Trophy

1º - Guilherme Reischl (BRA, Audi), 123 pontos

2º - Adalberto Baptista, (BRA, Audi), 119 pontos

3º - Fábio Casagranda (BRA, Honda), 89 pontos

4º - Enrique Maglione (URU, Peugeot), 74 pontos

5º - Pablo Otero (ARG, Peugeot), 70 pontos

6º - Edson Reis (BRA, Hyundai), 68 pontos

7º - Antonio Junqueira (BRA, Cupra), 56 pontos

8º - Javier Manta (ARG, Honda), 49 pontos

9º - Renato Braga (BRA, Honda), 9 pontos

10º - Alessandro Marquini (BRA, Honda), 0 ponto

