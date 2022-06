Carregar reprodutor de áudio

Grande parte do sucesso nas competições esportivas é contar com o apoio das fábricas de automóveis. A plataforma TCR apostou alto quando decidiu que os carros deveriam passar por um processo de homologação oficial para estar dentro dos padrões requeridos pela WSC, assim os carros podem participar de qualquer um dos mais de 35 campeonatos do TCR ao redor do mundo.

Nascido como uma competição orientada para as corridas, o conceito TCR oferece oportunidades de negócios interessantes tanto para equipes privadas quanto para os fabricantes dos diferentes modelos homologados.

No início, o movimento foi arriscado porque as montadoras tiveram que aceitar não fazer parte integral da produção dos veículos, mas com o tempo foram acrescentando mais marcas, vendo o sucesso do conceito.

Hoje já são quinze as montadoras que possuem carros homologados para participar do TCR. O último a entrar nessa longa lista é o Toyota Corolla TCR que já passou pelos estudos da WSC e em breve fará sua estreia no TCR South America.

O elenco completo para fazer parte de qualquer categoria de TCR no mundo é formado pelo Alfa Romeo Giulietta, Audi RS3, CUPRA TCR, Honda Civic em suas duas últimas gerações, Hyundai Elantra, Veloster e i30; o Kia Cee'd TCR, o Lada Vesta, o Lynk & Co 03 TCR, o Fiat Tipo, o Peugeot 308, o Opel Astra, o Renault Megane RS, o Subaru WRX e o Volkswagen Golf GTI TCR.

A temporada 2022 do TCR South America já contou com modelos da Alfa Romeo, Audi, CUPRA, Honda, Hyundai, Lynk & Co e Peugeot. Com sete montadoras diferentes nas corridas de Velocitta e Interlagos, o torneio sul-americano é hoje o campeonato de TCR com mais marcas envolvidas.

