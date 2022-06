Carregar reprodutor de áudio

Raphael Reis conquistou o terceiro lugar na corrida 1 do TCR South America, neste sábado, em Goiânia. Com o resultado combinado da classificação e corrida o piloto da W2 ProGp reduz a diferença para o líder do campeonato para 14 pontos.

Partindo do terceiro lugar do grid, Raphael Reis não se envolveu em nenhum incidente e após disputa com Alceu Feldmann e Fabricio Pezzini ocupava o quarto lugar. Na sequência o brasiliense reassumiu o terceiro posto após punição de um concorrente por queima de largada.

O piloto do Cupra Leon #77 passou a pressionar Pezzini que cometia alguns erros, mas sustentava a posição. Na sexta volta o safety car foi acionado devido ao incidente entre dois carros que disputavam as últimas posições.

Duas voltas mais tarde aconteceu a relargada, Reis manteve o terceiro lugar e rapidamente passou a pressionar Pezzini em busca da segunda posição. Apesar das tentativas, Reis recebeu a bandeira quadriculada na terceira colocação.

“Hoje o lastro fez uma diferença grande e atrapalhou bastante nosso ritmo de corrida, em volta lançada no quali é possível imprimir um bom ritmo, mas na corrida é difícil de manter. A largada não foi boa o suficiente, amanhã vamos focar em largar melhor para ter uma corrida melhor e conseguir brigar até o fim", disse Reis.

A corrida 2 da terceira etapa do TCR South America acontece neste domingo, às 08h30, com transmissão ao vivo pelo Star+.

