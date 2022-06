Carregar reprodutor de áudio

O TCR South America iniciou neste sábado a última etapa da temporada 2022 em solo brasileiro, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia. E na primeira corrida do fim de semana, Alceu Feldmann converteu a pole em vitória, após Juan Angel Rosso ser punido com um drive through por queimar a largada.

Fabricio Pezzini foi o segundo e Raphael Reis o terceiro. Entre os pilotos da Trophy, Marcio Basso, seguido de Fabio Casagrande e Renato Braga.

Após a abertura da temporada no Velocitta e a etapa de Endurance em Interlagos, o TCR SA encerra neste fim de semana sua passagem pelo Brasil em Goiânia, a caminho de mais duas datas no Uruguai, em Rivera e El Pinar, e três na Argentina, em Termas de Río Hondo, Buenos Aires e San Juan.

Na classificação, realizada mais cedo neste sábado, a pole position ficou com Alceu Feldmann, tendo a companhia de Juan Angel Rosso na primeira fila. Raphael Reis, Fabricio Pezzini e Manuel Sapag completaram os cinco primeiros.

Antes mesmo do começo, problemas para Guilherme Reischel, com o Audi do piloto soltando muita fumaça durante a volta de saída dos boxes. Isso levou a um pequeno atraso nos procedimentos.

Saindo do lado emborrachado, Rosso saiu melhor que Feldmann, assumindo a liderança, tendo ainda que segurar a segunda posição contra o líder Pezzini. Mas a direção de prova anunciou que analisaria uma possível saída falsa de Rosso, resultando em um drive through.

Ao final da primeira volta, o top 5 era composto por Rosso, Feldmann, Pezzini, Reis e Sapag. Mais atrás, Bia Figueiredo aparecia com parte da carenagem solta, possivelmente resultado de algum toque na pista.

Ainda sem cumprir a punição, Rosso e Feldmann disparavam na frente, abrindo mais de 4s de vantagem para Pezzini na volta 4 de um total de 15. O líder do campeonato fazia de tudo para segurar atrás Rapha Reis e Sapag.

Rosso pagou o drive through na volta 5, retornando na décima posição. Logo na sequência, o safety car foi acionado devido a um toque entre A. Baptista e Possas, além de problemas no carro de Lusquiños.

A relargada veio na volta 7, e Pezzini teve a chance de atacar Felmann, mas Alceu conseguiu se manter à frente, só que com o líder do campeonato em sua cola.

A cinco voltas do fim, Feldmann começava a abrir uma vantagem mais confortável para Pezzini, chegando a 2s5, enquanto Rapha Reis vinha em terceiro, a 1s5.

No final, Alceu Feldmann conseguiu converter a pole em vitória na corrida 1 do TCR South America, com Fabricio Pezzini em segundo e Raphael Reis em terceiro. Completando o top 10: Manuel Sapag, Juan Manuel Casella, Juan Angel Rosso, Frederick Balbi, Bia Figueiredo, Marcio Basso e Pedro Aizza. Entre os pilotos da Trophy, a vitória ficou com Basso, seguido de Fabio Casagrande e Renato Braga.

O TCR South America fecha a etapa de Goiânia no domingo, com a segunda corrida do fim de semana. A largada está marcada para 08h45, com transmissão da ESPN 4.

Pérez REALMENTE briga por título? Verstappen fica ENCIUMADO na Red Bull? Horner tem desafio na F1

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #180 – ‘Autossabotagem’ da Ferrari pode fazê-la perder título da F1 em 2022?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: