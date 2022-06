TCR South America: Feldmann 'voa' em Goiânia e vence corrida 2

Carregar reprodutor de áudio

A terceira etapa da temporada de 2022 do TCR South America aconteceu em Goiânia no domingo (5). Alceu Feldmann, que venceu a corrida 1 no sábado, repetiu o feito e terminou a última prova em solo brasileiro na primeira posição. Juan Manuel Casella e Fabricio Pezzini completaram o pódio, com Manuel Sapag e Juan Angel Rosso fechando o top 5.

O pole position Edson Reis teve problemas no seu carro e não pôde largar. Desta forma, Bia Figueiredo, que largaria do segundo lugar, puxou o pelotão.

A segunda corrida contou com um começo de prova confuso, com Pedro Aizza e Márcio Bazzo queimando a largada e Bia Figueiredo perdendo algumas posições.

Casella teve um bom início e liderou a prova, seguido de Pedro Aizza e Sapag. Na primeira volta, Pezzini era o quarto colocado e Bia Figueiredo era P5.

Mais atrás, Gabriel Lusquinhos e Enrique Maglione se encontraram, com Maglione levando a pior e saindo da pista.

Durante algumas curvas, Sapag o colocou pressão em Pedro Aizza, que se defendeu e sustentou a segunda posição.

Basso pagou o drive through por queima de largada na volta 4, retornando na décima quinta posição. Logo na sequência, na volta seguinte, Aizza também vai para os boxes cumprir a punição, voltando para a pista na décima segunda colocação.

Ao final da quinta volta, o top 5 era composto por Casella, Sapag, Feldmann, Pezzini e Raphael Reis.

Feldmann pressionava Sapag na tentativa de garantir a segunda colocação na sétima volta. O vencedor da corrida 1 atacou e completou a manobra, empurrando Sapag para a terceira posição.

Na busca pela ponta, Feldmann apresentava ótimo desempenho com o carro bem equilibrado, colando no líder Casella na 14ª volta.

Casella chegou a se manter na liderança por algumas curvas, mas após algumas tentativas, no início da volta 15, Feldmann ultrapassou e garantiu a primeira posição.

O top 5 era composto por Feldmann, Casella, Pezzini, Sapag e Rosso. Raphael Reis era o sexto colocado, seguido de Bia Figueiredo.

A ordem se manteve até o final e Alceu Feldmann confirmou a segunda vitória do fim de semana em Goiânia.

