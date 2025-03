A classificação do TCR South America em Rosário contou com a temperatura boa, céu bem azul e bastante sol na pista, desafiando os pilotos em suas boas voltas para tentarem as melhores posições para a corrida de domingo.

Tiago Pernía tomou a ponta para a corrida principal de domingo, com tempo de 1m37s 84 e Nelson Piquet Jr. e Pedro Cardoso fechando o top 3.

Q1

O brasileiro Pedro Cardoso tomou a ponta desde o início, andando na casa de 1m38s611, logo sendo superado por Leonel Pernía e caindo para terceiro ao ser superado por Nelson Piquet Jr.

No fim da tarde, o sol ainda estava bem aparente, mas a temperatura da pista caia aos poucos. Nelsinho, inclusive, conseguiu diminuir bastante seu tempo para o líder Pernía nos últimos cinco minutos da sessão, conseguindo uma diferença de apenas 0.007.

Logo na sequência, o também brasileiro Raphael Reis conseguiu uma diferença ainda menor, tendo apenas 0.005 para assumir a liderança.

No final, Pernía seguiu na liderança, com Reis e Piquet Jr. fechando o top 3. A sessão terminou com uma 'rodada' de Genaro Rasetto, que acabou atrasando o Q2.

Q2

O Q2, com um tempo reduzido, contou com a pista bem mais fria, permitindo os pilotos a andarem pelo menos um segundo mais rápidos do que a primeira sessão do dia, com Pedro Cardoso no topo e andando na casa de 1m367s615, com Tiago Pernía e Reis logo atrás.

Porém, Nelsinho Piquet veio logo na sequência, abaixando o tempo para 1m37s358, mas foi superado por Tiago Pernía, que ficou com a pole. Piquet e Pedro Cardoso fecharam o top 3, seguidos por Leonel Pernía, Raphael Reis, Fabian Yannantuoni, Juan Angel Rosso, Fabricio Pezzini, Mariano Pernía e Luis Ramirez.

