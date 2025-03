A Vicar Promoções Desportivas e a Hankook Tire & Technology anunciaram nesta segunda-feira (10) que a fabricante sul-coreana será a fornecedora oficial de pneus para o campeonato continental TCR South America Banco BRB, sua versão brasileira TCR Brasil Banco BRB, além da Turismo Nacional, campeonato que utiliza os carros mais vendidos do Brasil.

Com o anúncio, a Hankook torna-se parceira técnica de todas as categorias promovidas pela Vicar, lista que inclui a BRB Stock Car Pro Series, Stock Light e a BRB Fórmula 4 Brasil Credenciada pela FIA.

Operando em mais de 160 países, a Hankook possui oito unidades de produção e cinco centros de pesquisa e desenvolvimento ao redor do mundo, com mais de 20 mil profissionais altamente dedicados. O primeiro acordo entre a fábrica sul-coreana e a Vicar foi celebrado em 2023, quando a Hankook passou a fornecer pneus para a Stock Car Pro, Stock Light e Fórmula 4, em uma parceria que continua até hoje.

“Estamos muito felizes em poder contar a partir de agora com a tecnologia de uma especialista como a Hankook em nossas categorias”, disse Lincoln Oliveira, CEO da Vicar. “Os pneus são um item extremamente importante no automobilismo não apenas pelo desempenho superior que as competições exigem, mas também no aspecto de segurança e confiabilidade. Nos dá muita tranquilidade sabermos que todos os mais de 120 carros de competição de nosso portfólio de campeonatos contarão com tecnologia de ponta em todos os aspectos”, completou Oliveira.

“Estamos muito orgulhosos em ampliar nossa parceria com a Vicar, consolidando a Hankook pelo terceiro ano consecutivo como fornecedora oficial da Stock Car, Stock Light e Fórmula 4, e agora expandindo nossa presença para o automobilismo sul-americano”, comentou Carlos Lee, Diretor-Presidente Hankook Tire Brasil. “Com essa iniciativa, seguimos entregando tecnologia de ponta e alto desempenho para todas as categorias promovidas pela Vicar, atendendo diferentes tipos de categoria e reforçando nosso compromisso com a segurança e o desenvolvimento do esporte na região”, concluiu.

Nas três categorias da Vicar atendidas pela Hankook no acordo vigente desde 2023, a multinacional coreana forneceu pneus para um total de 126 corridas, disputadas no Brasil, Argentina e Uruguai – incluindo as preliminares do GP de São Paulo de Fórmula 1, realizadas pela Fórmula 4 Brasil. Com a parceria estendida também para o TCR South America Banco BRB, TCR Brasil Banco BRB e Turismo Nacional, somente em 2025 a Hankook equipará todos os carros da Vicar nas 121 largadas previstas para a nova temporada.

A estreia da Hankook na TCR se dará na versão continental da categoria, marcada para os dias 29 e 30 de março, em Rosário (Argentina). Na Turismo Nacional, o palco da etapa de abertura da temporada é o Autódromo de Interlagos (SP), no dia quatro de maio, em evento conjunto com a BRB Stock Car Pro, Stock Light e BRB Fórmula 4 Brasil.

