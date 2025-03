Posadas e Goiânia completam calendário do TCR South America 2025

Às vésperas do início da quinta temporada da história do TCR South America Banco BRB, o calendário para 2025 tem as confirmações das etapas em Posadas, na Província de Misiones, na Argentina, como palco da segunda etapa do campeonato. E o Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna receberá a penúltima etapa do calendário e comporá também o cronograma do TCR Brasil Banco BRB, além da BRB Stock Car Pro Series, o que novamente reflete a aliança estratégica com a Vicar.

A etapa de Posadas está marcada para o fim de semana de 19 e 20 de abril. O Autódromo Ciudad de Posadas de Misiones está em fase final de remodelação para receber o TCR South America BRB. O complexo foi inaugurado há 45 anos (1980) e está localizado nas cercanias da cidade, à beira do Rio Paraná e perto da fronteira com o Paraguai. Com extensão de 4.370 metros em seu traçado principal, o circuito é bastante exigente aos pilotos em razão do seu relevo, com muitas subidas e descidas.

Por sua vez, Goiânia receberá a penúltima etapa do campeonato, entre 15 e 16 de novembro. Localizado no Planalto Central, a cerca de 200 km de Brasília, capital do Brasil, o Autódromo Internacional Ayrton Senna é uma das praças mais tradicionais do esporte a motor brasileiro, tendo recebido mais de 80 largadas da BRB Stock Car Pro Series. A capital de Goiás substitui o Autódromo Velocitta como um dos palcos da temporada 2025 do campeonato continental e também do TCR Brasil Banco BRB.

Inaugurado em 1974, o autódromo goiano está em processo de amplas reformas para voltar a receber, a partir do ano que vem, uma etapa do Mundial de Motovelocidade (atual MotoGP), competição que Goiânia já sediou entre 1987 e 1989. Com extensão de 3.835 metros e 12 curvas, o circuito principal do complexo está entre os mais seguros e seletivos do automobilismo sul-americano.

Falta pouco — Segundo a tradição do TCR South America Banco BRB, a temporada deste ano será iniciada na Argentina e finalizará no Brasil, de forma inversa em relação ao ano passado.

A primeira etapa do campeonato está marcada para o Autódromo Municipal Juan Manuel Fangio, em Rosário (Província de Santa Fe), nos dias 29 e 30 de março. Na sequência, a categoria vai acelerar em Posadas (Misiones), em 19 e 20 de abril. A terceira etapa do campeonato está marcada para o circuito San Juan Villicum, entre 10 e 11 de maio. E o Autódromo de Termas de Río Hondo, entre 31 de maio e 1º de junho, fecha a passagem do TCR South America pela Argentina.

O campeonato seguirá então para o Uruguai, com etapas em Mercedes (12 e 13 de julho) e El Pinar (26 e 27 de julho) e partirá para o Brasil, começando esta jornada que coincidirá também com a abertura do TCR Brasil Banco BRB nas ruas de Belo Horizonte no fim de semana de 16 e 17 de agosto. As etapas seguintes estão marcadas para o Rio Grande do Sul, em autódromo a definir, entre 25 e 26 de outubro; Goiânia, entre 15 e 16 de novembro, enquanto a Super Final será disputada no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, nos dias 13 e 14 de dezembro.

TCR South America Banco BRB, temporada 2025

1ª etapa: 30 de março, Rosário (Argentina)

2ª etapa: 20 de abril, Posadas (Argentina)

3ª etapa: 11 de maio, Villicum (Argentina)

4ª etapa: 1º de junho, Termas de Río Hondo (Argentina)

5ª etapa: 13 de julho, Mercedes (Uruguai)

6ª etapa: 27 de julho, El Pinar (Uruguai)

7ª etapa: 17 de agosto, Belo Horizonte (Brasil)

8ª etapa: 26 de outubro, Rio Grande do Sul (Brasil)*

9ª etapa: 16 de novembro, Goiânia (Brasil)

10ª etapa: 14 de dezembro, Interlagos (Brasil)

*a confirmar

TCR Brasil Banco BRB, temporada 2025

1ª etapa: 17 de agosto, Belo Horizonte (Brasil)

2ª etapa: 26 de outubro, Rio Grande do Sul (Brasil)*

3ª etapa: 16 de novembro, Goiânia (Brasil)

4ª etapa: 14 de dezembro, Interlagos (Brasil)

*a confirmar