A temporada de 2024 dos campeonatos TCR ao redor do mundo ainda não começou e já traz grandes novidades. Nesta semana, o WSC Group confirmou a mudança no sistema de lastro de sucesso que estava em vigor desde 2021, que aplicava um peso extra em uma faixa de 0 a 40 quilos, dependendo da volta mais rápida marcada pelos pilotos nas sessões de classificação.



A partir de 2024, o sistema será baseado nos resultados, levando em consideração o total de pontos obtidos por cada piloto em cada fim de semana, seguindo a seguinte escala: 1º – 40 kg; 2º – 30 kg; 3º – 30 kg; 4º – 20 kg; 5º – 10 kg; do 6º em diante – 0 kg. No caso de eventos com seis ou menos carros, o peso extra será atribuído apenas aos quatro primeiros pilotos: 1º – 40 kg; 2º – 30 kg; 3º – 20 kg; 4º – 10 kg.



Vale destacar que, com essa modificação, o WSC também anunciou que, para o primeiro evento da temporada, não serão atribuídos quilos extras aos carros.



A compensação de pesos continuará sendo adicionada ao peso mínimo de cada veículo estabelecido pela tabela de Balance of Performance (BoP) do TCR, conforme publicado nos boletins técnicos da categoria.

“Após várias análises e ouvir os conselhos de promotores e fabricantes, chegamos à decisão de que era necessária uma mudança", disse Marcello Lotti, presidente do WSC Group. "Acreditamos que o novo sistema, baseado nos resultados reais de todo um fim de semana de corridas, é mais simples, torna mais difícil criar qualquer tipo de estratégia e é mais fácil de entender".

