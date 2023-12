O desempenho de Bernardo Llaver ao longo de todo o ano no TCR South America Banco BRB lhe deu a oportunidade de ser vice-campeão da categoria e alcançar o top ten do TCR WORLD RANKING, sendo o melhor representante da região que competiu durante toda a temporada de 2024 na América do Sul.

Com esses números, o piloto de Mendoza da Toyota Team Argentina foi o mais bem colocado entre os nove pilotos que disputaram o campeonato do TCR WORLD TOUR.

Outro que subiu significativamente nas primeiras posições foi o campeão do TCR Brasil Banco BRB. O brasileiro Galid Osman angariou cerca de 14 lugares para alcançar a 26ª posição, sua melhor classificação histórica.

O piloto do CUPRA da W2 Pro GP se destacou em seu primeiro ano completo no conceito TCR e se classificou no segundo grupo para o TCR WORLD FINAL, que acontecerá de 1º a 3 de março em Portimão, Portugal.



Entre os mais destacados da região, estão o argentino Néstor Girolami, que encerrou 2023 na quinta posição; o uruguaio Santiago Urrutia na nona colocação e Franco Girolami, campeão do TCR Italy, na 11ª posição.

Mais adiante na lista, encontramos o campeão de 2023 do TCR South America Banco BRB, Ignacio Montenegro, em 16º lugar, seu compatriota Juan Ángel Rosso em 17º e o brasileiro Raphael Reis em 23º.



Continuando com os pilotos do TCR South America Banco BRB, na 35ª posição está o uruguaio Juan Manuel Casella, que teve um grande ano na categoria. Na 41ª, temos o campeão de 2022, Fabricio Pezzini; e na 48ª, o brasileiro Rafael Suzuki, que demonstrou seu nível apesar de ter conhecido o Lynk & Co apenas alguns dias antes de sua estreia.



Todos os pilotos mencionados terão a oportunidade de participar do TCR WORLD FINAL, que decidirá o campeão mundial de 2023. Agora, resta aguardar a confirmação de suas presenças, embora haja a possibilidade de muitos deles largarem em Algarve nos primeiros dias de março. Além desses classificados, também poderão se juntar "Wild Cards" que buscam continuar avançando no conceito mais importante do automobilismo mundial.



Na próxima semana, terá início a última atividade do ano do TCR, quando as 24 horas de Kuwait forem disputadas.

Confira os sul-americanos na zona de classificação do TCR World Finals:

