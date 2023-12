Ignacio Montenegro, campeão do TCR South America e vice-campeão do TCR Brasil, continuará sua carreira esportiva na Europa dentro do TCR. O argentino, que conquistou a coroa com a Squadra Martino, confirmou sua presença no TCR Europe e TCR Spain com um Honda Civic FL5.



O jovem argentino, que atualmente ocupa a 16ª posição no TCR WORLD RANKING, estará no programa da JAS Motorsport e ALM Motorsport para competir nos dois campeonatos europeus. Ao volante de um Civic de nova geração, Montenegro seguirá seu caminho sob a mesma marca com a qual se consagrou na América do Sul.

Leia também: TCR South America WSC anuncia mudanças no sistema de lastro de sucesso para todas as categorias TCR no mundo

A chegada do campeão do TCR South America Banco BRB ao velho continente é um exemplo da simetria do conceito TCR em qualquer parte do mundo. Os mesmos carros, sob as mesmas regras, aproximam e facilitam a chegada de qualquer piloto TCR a outras categorias que mantenham as diretrizes do WSC Group.

“Antes de mais quero agradecer a cada pessoa que me deu a mão para conseguir chegar a um acordo e estar presente em 2024 juntamente com a JAS Motorsport e ALM Motorsport para continuar a minha carreira na Europa", disse Montenegro.

"O conceito TCR e o TCR South America me deixaram mais perto de poder realizar esse sonho porque é um pouco mais fácil competir com os mesmos carros em todas as partes do mundo. Espero representar da melhor forma possível o azul claro e o branco que tanto amo".

Vale destacar que a estreia de Montenegro no conceito TCR foi na corrida endurance de Termas de Rio Hondo em 2022. Ao lado de Néstor Girolami, ele quase conquistou a vitória em sua primeira competição, mas uma falha mecânica o deixou a pé a menos de uma volta para o final. Ele também participou dos FIA Motorsport Games na França e, em 2023, alcançou o auge com o prêmio máximo da categoria sul-americana.

Sem calendários confirmados, Montenegro viajará para a Europa para iniciar seus trabalhos junto à JAS Motorsport visando a temporada de 2024.

FRENTE A FRENTE COM WOLFF: Bastidores da entrevista exclusiva com chefe da Mercedes no GP do Brasil!







Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #260 – Quem só deu bola fora na F1 em 2023?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!