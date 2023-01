Bia Figueiredo correrá na Copa Truck em 2023

Carregar reprodutor de áudio

O grid da Copa Truck vai contar com uma das mais renomadas pilotas brasileiras. Bia Figueiredo passa a integrar o esquadrão da ASG Motorsport para a temporada completa da categoria que irá passar por Goiânia, Londrina, Cascavel, Tarumã e Interlagos ao longo de nove etapas.

“Estou muito feliz com a oportunidade com a atual equipe campeã da categoria”, disse Bia. “É um grande desafio, porque será minha estreia pós-maternidade em uma temporada completa. Passei por duas gestações, a do Murillo e do Matteo, ambas muito saudáveis. A minha reestreia nas pistas foi 50 dias após parto do Matteo. Em 2022, disputei algumas provas fiz em 2022 na TCR com a Cobra Racing Team, e foram corridas muito importantes. Estar na pista é o que me motiva”, declarou.

O primeiro contato com o caminhão será nesta sexta-feira, em uma sessão de treinos em Interlagos, junto com os outros cinco pilotos do time ASG.

“Não vejo a hora de fazer os primeiros treinos com a equipe. Será o bólido mais diferente que guiarei. Treinar em Interlagos será muito importante para a adaptação para o início da temporada, principalmente de poder trocar muitas informações com o Roberval, que é um vencedor e muito experiente na categoria”, salientou.

“A Bia é um ícone do automobilismo e temos um projeto de longo prazo para ela dentro da nossa equipe e na categoria. Junto com ela vêm muitas outras coisas que envolvem o engajamento de uma equipe completa e a representatividade das mulheres que hoje estão nas estradas com seus caminhões”, reforçou o dono da ASG Motorsport, Roberval Andrade.

