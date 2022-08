Copa Truck: Beto, Roberval e Jô vencem corridas marcadas por casa cheia e batidas espetaculares em Interlagos

Carregar reprodutor de áudio

Em uma grande festa repleta de atrações no Autódromo de Interlagos, a Copa Truck concluiu sua sexta etapa com casa cheia, acidentes de cinema, disputas até a bandeirada final e três vencedores diferentes em Beto Monteiro, Roberval Andrade e Jô Augusto Dias.

O acidente plasticamente espetacular na largada da corrida 1, envolvendo Danilo Alamini, Rodrigo Taborda, Luiz Lopes e Jaidson Zini conseguiu ser mais impactante que os saltos mirabolantes do Show de Motocross da Equipe de Jorge Negretti: Alamini acertou Zini, decolou e caiu com o caminhão deitado sobre o de Taborda - sem conseguir desviar, Lopes estampou o muro da reta dos boxes.

Já a corrida 2 viu outra confusão no primeiros metros durante o “S”, quando Débora Rodrigues se chocou com Wellington Cirino, rodou, levantou uma fumaceira e todos os que vieram atrás rodaram ou saíram da pista para fugirem do caos. A maioria conseguiu sobreviver para contar o resto da prova.

Além dos vencedores, outro momento que chamou a atenção foi a disputa pelo P3 da corrida 1, onde Felipe Giaffone, após suportar uma enorme pressão, recebeu a bandeirada 0s002 à frente de Monteiro - repetindo a disputa pela vitória da prova 1, onde o pernambucano que levou a melhor.

Com os bons resultados (e os azares de Wellington Cirino, que somou dez pontos a menos), Beto Monteiro assumiu a liderança do campeonato com 192 pontos, quatro a mais que o rival, enquanto Giaffone sustentou o P3 com 178.

Já na Super Truck, Jô Augusto só faltou fazer chover. Fez a pole no sábado e venceu as duas corridas do domingo, se aproveitando do fato de Danilo Alamini ter zerado e diminuindo a diferença, que era de 46 pontos, para somente seis.

A próxima rodada da Copa Truck em 2022 será dupla, entre os dias 14 e 17 de setembro, no Autódromo de Tarumã, no Rio Grande do Sul.