Caio Castro deixa Porsche e correrá na Copa Truck em 2023

Após duas temporadas como piloto da Porsche Cup Brasil, com duas vitórias em Interlagos, Caio Castro anunciou nesta terça-feira que fará sua estreia na Copa Truck, a principal competição de caminhões do Brasil.

O piloto vai integrar a equipe da ASG Motorsport, da Mercedes-Benz, que foi campeã ano passado, e que nesta temporada contará com seis caminhões: Caio Castro, Bia Figueiredo, Roberval Andrade, Raphael Abbate, Daniel Kelemen e Jaidson Zini. O convite foi feito pelo piloto e dono da equipe Roberval Andrade.

“Eu estou muito empolgado para estrear nas pistas da Copa Truck, uma competição diferente de tudo que já fiz no automobilismo, que com certeza vai ser bem desafiadora para mim, mas como sou movido por desafios, não tinha como não aceitar o convite do Roberval Andrade para integrar a equipe da ASG Motorsport Mercedes-Benz, e estou muito grato de guiar ao lado de pilotos tão geniais.”

“Que comece a temporada de 2023, meu foco este ano é ultrapassar meus limites no automobilismo, agora guiando um caminhão a mais de 200km/hora", revelou Caio, que já iniciou os treinos e deve fazer sua primeira corrida em março, em Goiânia, onde acontece a primeira etapa.

"Mesmo com o pouco tempo de pista, o Caio já mostrou que é um piloto com grande potencial. Tive a oportunidade de observá-lo nos bastidores, e percebi que é muito dedicado e tem um profissionalismo dentro e fora da pista que vai contribuir demais com todo o nosso time. Tenho certeza de que será uma temporada de muita evolução para ele e de bons resultados na categoria. Nosso time está pronto para crescer com ele", comentou Roberval Andrade.

