Copa Truck: André Marques faz pausa na carreira e Roberval Andrade assume estrutura de antiga equipe AM

A notícia mais importante desta pré-temporada 2022 da Copa Truck, que inicia seu campeonato com uma rodada dupla nos dias 12 e 13 de março, em Santa Cruz do Sul (RS), veio à tona no último fim de semana: a decisão de André Marques de fazer uma pausa em sua carreira e vender sua equipe, a AM, para Roberval Andrade.

Depois de conquistar o tão sonhado título no ano passado, André resolveu deixar as pistas por um período para cuidar de seus negócios, vendendo toda a estrutura da então equipe AM para Roberval Andrade, que já tinha a RVR, com a qual foi campeão em 2018, mas estava parada por conta de ele ter representado a R9 no ano passado.

Roberval absorve, desta forma, os quatro Mercedes-Benz Novo Actros, e assume o volante do antigo #77, agora o novo #15. O primeiro reconhecimento do equipamento novo no Autódromo de Interlagos no último fim de semana. Com essa notícia, não é preciso dizer que ele deixará vaga a cabine do Volkswagen Meteor que usou na equipe R9 em 2021.

Junto com Roberval seguirão Wellington Cirino e Daniel Kelemen, que já competiam pela antiga AM, e chega Jaidson Zini, cujo caminhão usado em 2021 foi repassado para a equipe FF.

A Copa Truck deseja toda a sorte do mundo para André Marques e torce para que esse período sabático não seja tão longo e ele retorne ao nosso grid, além de aguardar ansiosamente como será essa química entre Roberval Andrade e o caminhão campeão do ano passado.

