Neste fim de semana, a Iveco Usual Racing recebe a luz verde para a temporada 2022 da Copa Truck. O time do interior de São Paulo encara quatro provas pela rodada inaugural em Santa Cruz do Sul, que também recebe a GT Sprint Race.

A Iveco Usual Racing chega embalada para a temporada 2022 após disputar o título até a última etapa no ano passado com Felipe Giaffone. Ao todo foram 10 pódios, duas vitórias e duas poles da equipe.

Felipe Giaffone segue no comando do bruto #4, o piloto venceu duas vezes em 2021 e guarda boas recordações de Santa Cruz do Sul. O multicampeão nos caminhões já venceu no traçado gaúcho e espera repetir o feito na rodada dupla da Copa Truck.

Giaffone disse: “Estamos indo para a quarta temporada com a mesma equipe, mais um ano dividindo box com o Djalma Pivetta, que além de piloto é o dono da nossa equipe e acreditou no trabalho nesses últimos quatro anos, a cada ano nós melhoramos e isso me deixa muito animado. Abertura da temporada em Santa Cruz do Sul com rodada dupla e corridas no sábado e no domingo. Muito animado para levar o Iveco para as primeiras posições.”

Pivetta chega embalado pelo pódio na etapa final da Truck, em Curitiba, e muito mais adaptado ao truck #21 que estreou na última temporada. “Chegamos ao quarto ano de atividade da equipe Iveco Usual Racing. Tem sido uma ótima jornada, colecionei pódios ao longo desses últimos anos e espero conseguir bons resultados em 2022 também, conhecendo ainda mais as pistas e evoluindo cada vez mais a minha pilotagem", disse.

"Reforçamos a equipe para 2022 com a chegada do Raphael Abbate e vamos continuar brigando pelo título nesta temporada. Conto com a torcida e o apoio de todos vocês", reforçou Djalma Pivetta.

A grande novidade da equipe é Raphael Abbate, o paulista de 30 anos assume o comando do Iveco #26 da equipe de Laranjal Paulista e estreia na Copa Truck. “Expectativa é sempre a melhor! Fizemos bons testes coletivos em Londrina e consegui me adaptar bem ao caminhão", afirmou ele.

"Santa Cruz do Sul é uma pista muito especial para mim, sempre consegui ótimos resultados por lá, venci de Light e F3 por lá, além de um quarto lugar na Stock Car. Por isso, acredito que a gente consiga um ótimo resultado nessa estreia na Truck com a Usual Racing, e que seja o primeiro passo para a disputa dos títulos da temporada. Muito feliz com essa oportunidade de estar correndo junto com o Djalma e com o Giaffone nessa equipe que cresce cada dia mais", completou.

O fim de semana em Santa Cruz será desafiador: com duas etapas em um mesmo evento, nada pode dar errado. Os pilotos disputarão quatro provas no Rio Grande do Sul sendo duas no sábado a partir das 12h40 e duas no domingo a partir das 13h55, todas transmitidas ao vivo por Band e SporTV.

