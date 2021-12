Copa Truck divulga calendário da temporada 2022; confira

A Copa Truck divulgou nesta semana o calendário da temporada 2022, contando com nove etapas ao longo de um campeonato que se inicia no mês de março e finaliza em novembro, pouco antes do início da Copa do Mundo de Futebol.

A temporada de 2022 começa já com uma rodada dupla. Os caminhões acelerarão nos dias 12 e 13 de março no autódromo de Santa Cruz do Sul, dando início ao uma sequência de nove etapas em oito finais de semana ao longo do ano.

A categoria passa ainda por mais cinco autódromos ao longo do ano: enquanto Interlagos e Tarumã recebem o campeonato duas vezes, Londrina, Goiânia e Brasília sediarão uma etapa. A final está marcada para 06/11 na capital do Brasil.

Confira o calendário da Copa Truck para 2022:

