Após a vitória de Wellington Cirino ontem em Cascavel, a Copa Truck voltou à pista neste domingo para a segunda prova deste final de semana no circuito paranaense. A vitória ficou com Beto Monteiro, que também levou o título da primeira copa da temporada 2020.

O evento está marcado por uma série de protocolos de segurança visando a proteção dos presentes. Entre eles, portões fechados para fãs e imprensa, distanciamento social de dois metros entre as pessoas e o uso de máscaras e escudos faciais.

Em vez da tradicional prova de 25 minutos, as etapas deste final de semana em Cascavel tiveram 40 minutos de duração e, neste domingo, não houve treino classificatório. O grid da prova de hoje foi formado com a inversão dos oito primeiros colocados. Com isso, a pole ficou com José Augusto Dias.

Envolvido em uma forte batida ontem, Paulo Salustiano não conseguiu correr em nenhuma das provas do final de semana devido ao tamanho dos danos em se caminhão.

O pole Dias se envolveu em um toque logo no início da corrida com Adalberto Jardim, mas foi o caminhão de Jardim que levou a pior, perdendo parte da frente. O toque favoreceu Roberval Andrade, que pulou para a ponta, seguido de Beto Monteiro.

Depois de uma entrada do safety truck por causa de óleo na pista, Beto ultrapassou Roberval e começou a abrir vantagem, cruzando a linha de chegada em primeiro com mais de oito segundos de vantagem. Roberval Andrade e André Marques fecharam o Top 3.

Vencedor da prova de ontem, Wellington Cirino teve problemas com seu caminhão na segunda metade da prova, soltando muita fumaça nas voltas finais. Mas ainda assim conseguiu terminar em quarto lugar, garantindo sua vaga na Super Final da Truck.

Rafael Lopes, Débora Rodrigues, Felipe Giaffone, Renato Martins, Felipe Tozzo e Regis Boessio completaram o Top 10 da corrida.

Após a corrida, foram realizadas as premiações da corrida e da copa, seguindo novamente os protocolos de ontem, com cada piloto indo até o pódio separadamente para pegar seu troféu.

Os três melhores colocados na somatória do final de semana se classificaram para a Super Final, que deve acontecer em Interlagos no mês de dezembro. No final, Beto e Cirino terminaram empatados com 38 pontos, mas a vantagem ficou com o vencedor da prova de hoje. Com dois pontos a menos, André Marques foi o terceiro classificado. André terminou um ponto a frente do campeão de 2018 da Truck, Roberval Andrade. Débora Rodrigues completou o Top 5.

O futuro da temporada da Copa Truck ainda é incerto, sem datas confirmadas. Mas o objetivo da organização é que a próxima etapa aconteça no início de agosto.

