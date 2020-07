Shell entra na Copa Truck a bordo do caminhão de Djalma Pivetta

Maior patrocinadora do esporte a motor no Brasil e no mundo, a marca Shell ingressa na Copa Truck na temporada 2020. Em sua primeira incursão nas populares corridas de caminhão disputadas no Brasil desde 1996, a Shell estampa a máquina #21, do piloto Djalma Pivetta. Natural de Laranjal Paulista (SP), o competidor da Usual Racing faz neste ano sua segunda temporada na Copa Truck.

Ele pilota um caminhão Iveco, preparado na sede da equipe em Laranjal Paulista. Embora recente em competições, a trajetória de Djalma com caminhões tem décadas de história: foi como caminhoneiro que ele iniciou sua vida profissional, despertando a paixão pelos “brutos” trabalhando nas estradas brasileiras.

“Fico muito honrado com a chegada da Shell. A marca está presente nos principais campeonatos do Brasil e do mundo, sempre associada com grandes histórias. É motivo de orgulho e também uma grande responsabilidade levar essas cores. Quando estabelecemos a Usual Racing em 2019, nossa meta era um projeto profissional de longo prazo na Copa Truck. Iniciar a segunda temporada com um patrocínio da relevância da Shell mostra que estamos no caminho certo”, disse Pivetta.

Já Vicente Sfeir, gerente de patrocínios e motorsport da Raízen, afirmou: “Corridas de caminhão são um sucesso de público no Brasil há mais de 20 anos e fico muito contente com a presença inédita da marca Shell nesse universo. A história do Djalma no esporte é muito rica: ele começou como caminhoneiro, se estabeleceu como empresário de sucesso e perseguiu seu sonho até virar piloto. Do kart aos autódromos, é gratificante ter a marca Shell como combustível para ajudar a realizar sonhos”.

Além de levar a concha Shell na coluna do caminhão e no macacão do piloto em 2020, o truck de Pivetta carrega as marcas Shell Evolux Diesel e Shell Rimula.

A primeira jornada da Shell na Copa Truck aconteceu com a etapa de abertura da temporada, em Cascavel (PR). Djalma conquistou um top10 na primeira prova e abandonou a segunda. Foi o primeiro evento do esporte a motor brasileiro realizado em meio à pandemia do covid-19, com um rígido protocolo de segurança que serve de modelo para a retomada das corridas no país.

A segunda etapa do campeonato deve acontecer em agosto, em data e local a serem anunciados pela Copa Truck conforme as condições sanitárias permitam.

Com a entrada nas corridas de caminhão, a Shell amplia sua presença nas pistas. Em 2020, a marca patrocina quatro carros na Stock Car e outros dois na Porsche Cup -onde é também a fornecedora oficial de combustíveis. A marca também apoia o brasileiro Gianluca Petecof na F3 Regional Europa, tem a equipe ONS Motorsport como sua representante no kartismo, é fornecedora oficial de combustíveis da Turismo Carretera na Argentina e patrocina o piloto Erick Goldner em automobilismo virtual.