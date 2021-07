Copa Truck: Iveco Usual Racing busca terceiro pódio do ano em Cascavel

A Iveco Usual Racing encara neste fim de semana o terceiro desafio da temporada, com a rodada dupla em Cascavel. Serão disputadas quatro provas valendo pontos para as etapas 3 e 4 do certame.

A pista paranaense traz boas lembranças para o time, em 2020 Felipe Giaffone conquistou o terceiro lugar na corrida 2 e já venceu em duas oportunidades. O piloto do caminhão #4 ocupa a terceira posição do campeonato.

Djalma Pivetta chega ao Paraná com uma missão, se manter no top-5 da Super Truck e tentar avançar ao grupo dos três primeiros do campeonato. O piloto de Laranjal Paulista/SP já conquistou um top-10 geral e busca seu primeiro pódio em 2021, somando-se aos dois conquistados na última temporada.

Valmir Benavides estará no comando do bruto #2, o piloto ocupa o quarto lugar da classificação geral e assim como Giaffone tem em Cascavel a oportunidade de entrar na briga pelo campeonato.

A programação da etapa prevê dois treinos livres na sexta-feira, classificação e duas corridas no sábado, repetindo o mesmo cronograma no domingo.

“Cascavel é uma pista boa para nosso caminhão então eu estou confiante. Meu desafio vai ser conquistar o primeiro pódio na Super Truck e acho que nesta etapa podemos chegar neste objetivo. São quatro provas durante o fim de semana de corrida e vai ser importante além de ser rápido cuidar para não estragar o caminhão”, disse Djalma Pivetta.

“Estamos animados, é uma pista que fomos bem no ano passado e normalmente os caminhões Iveco se encaixam bem em Cascavel. Então estou esperançoso, nunca conseguimos prever o que vai acontecer em um fim de semana de corrida, mas o nosso caminhão parece ser bem confiável e estou confiante”, comentou Felipe Giaffone.