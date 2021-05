A equipe Iveco Usual Racing começou a temporada 2021 da Copa Truck com o pé direito. Felipe Giaffone conquistou a pole position em Goiânia e mostrou o excelente trabalho realizado pela equipe na evolução do Truck #4.

Valmir Benavides, o Hisgué, larga da sexta colocação com o bruto #2 é um dos candidatos ao pódio nas corridas deste domingo.

Djalma Pivetta também teve um ótimo desempenho ao colocar o caminhão #21 na quarta colocação da categoria Super Truck e ficar a apenas uma posição do top10 geral.

Neste sábado (22) todos os 23 pilotos do grid disputavam as oito vagas para o top qualifying, Felipe Giaffone rapidamente se posicionou com o segundo melhor tempo da sessão e avançou para a disputa da pole.

“Fim de semana muito bom até agora, além de muito animador", disse Giaffone. "Isso mostra que todos os trabalhos que fizemos ao longo do ano para chegar aqui com o caminhão o mais pronto o possível deu certo".

"Acredito que não tenho o caminhão mais rápido de todos, mas consegui ser o mais rápido em todos os treinos. Temos que comemorar muito, a equipe colocou um esforço absurdo para melhorar do ano passado para esse. O quali foi apenas uma parte, amanhã é onde realmente importa.”

Valmir Benavides e Djalma Pivetta buscaram ao máximo se classificar para a segunda parte do treino e no final dos 15 minutos do Q1 Benavides conquistou a oitava posição, avançando para o treino seguinte. Pivetta foi o 11º colocado geral e quarto entre os brutos da Super Truck.

“Como equipe tivemos um resultado muito positivo", disse Pivetta. Tivemos dois caminhões entre os oito do top qualifying. Tive um problema na válvula e perdi pressão, então acabei ficando em 11º. Feliz com o trabalho que todos fizeram para permitir o Felipe chegar na pole. Foram quatro meses árduos. Estou animado para a corrida tanto para a equipe quanto para o meu caminhão.”

No top qualifying Giaffone foi preciso e logo em sua primeira volta rápida cravou o tempo da pole position com muita autoridade. Benavides fez o sexto melhor tempo.

“Foi uma grata surpresa para todos nós", disse Benavides. "O trabalho vem sendo bem feito desde o começo do ano, agradeço a todos aqueles que deram algum tipo de ajuda. Feliz pela pole do Giaffone e eu largo de uma surpreendente sexta posição. Temos dois caminhões entre os 10 primeiros e o Djalma Pivetta em 11º também. Agora vamos focar na corrida e ver o que acontece.”

As duas corridas da Copa Truck acontecem neste domingo a partir das 14h com transmissão ao vivo pela Band, Sportv2 e canais oficiais da categoria.

F1 AO VIVO: Assista ao DEBATE sobre tudo da CLASSIFICAÇÃO para o GP de MÔNACO, em Monte Carlo | Q4

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #106 - TELEMETRIA: Rico Penteado decifra o que deve acontecer no GP de Mônaco

Your browser does not support the audio element.