Djalma Pivetta e a Iveco Usual Racing estarão presentes no filme Sistema Bruto, produzido pelo diretor Gui Pereira. A trama acompanhará duas amigas, Bia e Rosa, que são apaixonadas por adrenalina e velocidade. Entretanto, as duas nunca participaram de uma competição no automobilismo.

Em uma noite, durante uma confraternização em um bar, elas são desafiadas por seus amigos homens a entrar em uma corrida de verdade. Uma prova de caminhões e caminhonetes que acontecerá na cidade onde elas moram.

Neste momento elas passam a treinar para a competição de ‘brutos’ e conhecem Djalma Pivetta, piloto dos caminhões que participa da competição com seu Iveco. O restante da história será vista nos cinemas de todo o país.

O elenco conta com artistas renomados como Marisa Orth, Oscar Magrini, Nelson Freitas, Jackson Antunes, Maurício Meirelles entre outros. Chitãozinho e Xororó, Cesar Menotti & Fabiano, Rionegro e Solimões e outros nomes participarão da obra que estará nos cinemas em 2022.

Djalma Pivetta também é um apaixonado por corridas brutas, começou a vida como caminhoneiro e após sucesso como empresário realizou o sonho de pilotar caminhões aos 49 anos. Atualmente o piloto do bruto #21 da Iveco Usual Racing na Copa Truck já conquistou quatro pódios na categoria, sendo um dos destaques do maior campeonato de caminhões do Brasil.

“É um orgulho participar de um filme com tantos artistas importantes. Com muito esforço consegui realizar o sonho de me tornar um piloto profissional e hoje consigo mais uma vez apresentar um pouco do motorsport através da participação em um filme, algo que gostaria de passar como mensagem é nunca desistir dos seus objetivos”, disse Djalma Pivetta.

