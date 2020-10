O piloto brasileiro Eduardo Barrichello confirmou a boa fase na USF2000 e garantiu o vice-campeonato da categoria com dois pódios na etapa de São Petersburgo, realizada em duas provas no último sábado (24) e neste domingo (25). Dudu, como é chamado, chegou em terceiro na segunda corrida.

Com o resultado, o brasileiro terminou a temporada com três vitórias e nove pódios em 17 corridas, além de três pole positions.

Barrichello largou em quarto na prova do domingo, mas ultrapassou o campeão da temporada, Christian Rasmussen, logo no começo e se manteve perto dos líderes Christian Brooks e Kiko Porto.

Com uma entrada do safety car perto do fim da corrida, as posições ficaram inalteradas, o que garantiu o pódio ao brasileiro.

De acordo com Barrichello, "Numa pista de rua como essa, não dá para errar. Quando você se aproxima de um adversário, o carro sai de frente, e o muro começa a se aproximar cada vez mais. Para ficar com o vice-campeonato, eu só precisava terminar hoje à frente do Reece Gold, então quando subi para terceiro, simplesmente diminuí o ritmo.

“Pensei que o Kiko tivesse mais ritmo do que o Brooks, mas, quando você está atrás, é difícil fazer qualquer coisa. Estamos felizes pelo vice-campeonato, embora não seja para isso que estamos aqui. Mas, depois do ano de altos e baixos que tivemos, levamos esse vice para casa”, completou.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PÓDIO: Hamilton deixa Schumi para trás e chega à vitória 92; o debate sobre o agitado GP de Portugal

PODCAST: O mercado da F1 para 2021 e os 30 anos do bicampeonato de Senna