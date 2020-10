USF2000: Kiko Porto lidera dobradinha brasileira com Eduardo Barrichello em St. Petersburg

Kiko Porto garantiu neste sábado sua primeira vitória na temporada 2020 da USF2000, uma das categorias de acesso à Indy. Ele chegou à frente de Eduardo Barrichello na corrida 1 da etapa de St. Petersburg, na Flórida, palco também da final do principal campeonato de monopostos dos EUA neste domingo.

Largando em segundo, ao lado do companheiro de equipe, o australiano Cameron Shields, Kiko manteve a segunda posição até a nona volta, quando assumiu a liderança. Sempre seguido de perto por Barrichello, o piloto da equipe DEForce Racing manteve a ponta e fechou as 20 voltas da corrida 1, sendo o primeiro a ver a bandeira quadriculada, com Barrichello em segundo.

“Estou muito, muito feliz com essa vitória” disse Kiko. “Esse ano foi bastante difícil pra gente, com a pandemia, altos e baixos, mas graças a Deus conseguimos essa vitória. O carro está muito bom e agora é comemorar um pouquinho só, porque já temos que concentrar para corrida deste domingo. Se Deus quiser vamos conseguir mais um ótimo resultado.”

Neste domingo, Kiko larga mais uma vez na segunda colocação.

