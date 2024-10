Uma cena inusitada causou a interrupção do segundo treino livre de Bathurst 1000, etapa do Supercars, categoria de carros de turismo australiana. Uma cobra-marrom (Pseudonaja textilis), nativa da Austrália, apareceu em uma das curvas do circuito.

A espécie é considerada a segunda serpente mais venenosa do mundo, perdendo apenas para a Taipan-do-interior, outra cobra do país oceânico. A peçanha da marrom pode causar AVCs e paradas cardiorrespiratórias em um adulto médio. Confira o vídeo!

Segundo o jornal australiano 7News, a cobra foi removida da curva e os pilotos voltaram à pista após um atraso de 30 minutos, com a sessão estendida. “Elas são selvagens. Elas são uma das cobras mais venenosas do mundo”, disse ex-piloto, Mark Skaife.

O comentarista Neil Crompton acrescentou: “Vimos algumas coisas estranhas ao longo dos anos. Tivemos a equidna. Eu enfrentei um cavalo. Larry Perkins e eu estávamos passando por cima da colina uma vez e um labrador saltou do nada".

