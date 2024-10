Era um momento que todos sabiam que chegaria mais cedo ou mais tarde, mas isso não o impediu de comover. Rafa Nadal anunciou nesta quinta-feira sua aposentadoria do tênis ao final da Copa Davis, na qual representará a Espanha pela última vez, e a notícia gerou comoção e uma enxurrada de respostas nas redes sociais.

Um dos melhores esportistas da história, e provavelmente entre as posições mais altas de melhor esportista espanhol de todos os tempos, o "adeus" vem depois de uma longa e brilhante carreira, e como aconteceu em muitos dos grandes momentos que ele deixou durante sua carreira, os pilotos foram às redes sociais para prestar homenagem a ele.

Fernando Alonso compartilhou nos stories do Instagram o vídeo que o próprio Rafa Nadal postou em suas redes sociais para anunciar sua aposentadoria, e acrescentou "Obrigado por tanto Rafa. Tudo de bom para o que está por vir!". Por sua vez, Marc Márquez fez o mesmo com a mensagem "OBRIGADO por ser uma referência para todos nós!", uma mensagem que ele também repetiu no Twitter.

A rede social agora conhecida como "X" também recebeu mensagens de Pedro de la Rosa, Alex Márquez e Jorge Martín. "Já era uma lenda. Obrigado por tanto Nadal, o mundo está aos seus pés", escreveu o líder da MotoGP.

"Referência, ídolo e todos os adjetivos são possíveis para você!", escreveu Álex. "Ainda me lembro, quando criança, como aquele cara de Manacor lutava por seus sonhos, e nos incentivava a ter essa garra. O vamos Rafa será sempre eterno! Obrigado por tanto".

A grandeza de Rafa Nadal transcende fronteiras, e o francês Esteban Ocon também postou um comentário que dizia em inglês: "Uma carreira incrível e uma verdadeira inspiração para mim e para todos os atletas desta geração". Ele finalizou em espanhol: "Obrigado por tudo Rafa".

Rafa Nadal é uma das lendas que teve a honra de dar o pontapé inicial nas 24 Horas de Le Mans, sendo responsável por dar a bandeirada na edição de 2018, que foi vencida pelo Toyota nº 8 de Fernando Alonso, Sébastien Buemi e Kazuki Nakajima.

Rafael Nadal dá a largada

Além de inspirá-lo na pista, Marc Márquez também chamou o médico de Rafa Nadal em 2022 para ajudá-lo na recuperação de seu braço direito.

Quanto a dar o exemplo, em 2021, o piloto Roy Nissany afirmou ter se inspirado em um duelo entre Nadal e Djokovic para subir ao pódio em Mônaco. No mesmo ano, Nadal ganhou o Prêmio Laureus em disputa contra Márquez e Hamilton, e o inglês também se espelhou em Nadal e Federer em sua batalha contra Vettel em 2017.

Em suma, felizmente ainda resta uma "última dança" para desfrutar de Don Rafael Nadal Parera. Eterno.

Quando será a última partida de Rafa Nadal?

Depende de como a Espanha se sairá na Copa Davis em Málaga, de 19 a 24 de novembro. A Espanha enfrentará a Holanda nas quartas de final e, se vencer, a Alemanha ou o Canadá nas semifinais. Se a Espanha conseguir chegar a essa rodada, a última partida de Nadal será, em duplas ou individuais, no domingo, 24 de novembro, a partir das 16h.

