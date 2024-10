Após uma chuva de demissões e saídas, a Federação Internacional de Automobilismo anunciou nesta quarta-feira (09) a contratação de dois novos nomes para compor o gabinete do órgão comandado por Mohammed ben Sulayem.

O espanhol Alberto Villarreal ingressará como gerente geral, enquanto a italiana Alessandra Malhame se tornará a nova diretora sênior de RH da FIA.

Villarreal, que se reportará diretamente a Ben Sulayem e ao Presidente do Senado, chega com uma grande experiência no setor automotivo após duas décadas trabalhando para a empresa de pneus Goodyear. Ele ajudará a supervisionar o desempenho operacional e financeiro da organização e foi encarregado de priorizar os interesses dos membros da FIA na tomada de decisões.

Malhame, que já trabalhou em cargos sênior na Honeywell e na Bristol Myers Squibb, trabalhará com a organização para orientar as operações de RH e estratégias mais amplas.

Falando sobre as nomeações, Ben Sulayem disse: "É com grande satisfação que dou as boas-vindas a Alberto e Alessandra à equipe. Com a vasta experiência de liderança de Alberto, estou confiante de que ele promoverá a sustentabilidade em nosso desempenho financeiro, governança e operações e agregará valor aos nossos membros".

"Alessandra traz uma grande experiência em RH para a federação. Tenho certeza de que ela garantirá o desenvolvimento de nosso bem mais precioso - nosso pessoal".

Bandeira da FIA Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

As nomeações para cargos de chefia ocorrem em um momento em que Ben Sulayem está imprimindo sua visão na FIA, levando-a para a direção que ele deseja, buscando torná-la mais estável financeiramente e com metas mais claras. No entanto, a abordagem de Ben Sulayem o colocou em conflito com muitas pessoas, e houve uma série de saídas importantes nos últimos 12 meses.

Na semana passada, a FIA anunciou as saídas de seu diretor de comunicações, Luke Skipper, e do secretário geral de mobilidade, Jacob Bangsgaard. No começo do ano, foi anunciado que o diretor esportivo Steve Nielsen e o diretor técnico de monopostos Tim Goss haviam renunciado às suas funções, enquanto a chefe da Comissão de Mulheres no Automobilismo da FIA, Deborah Mayer, também se demitiu.

Em fevereiro deste ano, foi divulgado que o diretor de governança e regulamentação , Pierre Ketterer, e o chefe de assuntos jurídicos comerciais, Edward Floydd, haviam deixado o cargo, e a primeira CEO da FIA, Natalie Robyn, também saiu em maio.

Debate do CASO BORTOLETO na Audi: Gabriel vê SCHUMACHER na briga e BOTTAS favorito... F1, Stock, TCR

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Debate do Caso Bortoleto na Audi: Gabriel vê Schumacher na briga e Bottas favorito... F1, Stock e TCR com Rafa Suzuki

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!