De volta a São Paulo, o Campeonato Mundial de Endurance da FIA (WEC) garante surpresas emocionantes ao público. A etapa Rolex 6 Horas de São Paulo acontece entre os dias 12 e 14 de julho e é um importante reencontro do WEC com o Brasil. O evento volta para a capital paulistana depois de uma década, com uma cerimônia de abertura que celebra, evidencia e traz para a cena, a diversidade cultural do país.

Unindo o universo de quatro rodas ao cenário musical brasileiro, o WEC inova ao trazer uma diversidade de atrações e ativações para acelerar ainda mais a competição automobilística de endurance mais renomada do mundo.

O maior espetáculo do grid já visto no Brasil

A cerimônia de abertura, que acontece no momento do grid de largada, garante ao público presente uma experiência inesquecível e nunca vista no Brasil. Mais de 200 artistas se apresentarão, entre eles capoeiristas, break dancers, bailarinos e músicos - que vão abrir a cerimônia com um repertório diverso e brasileiro, da Orquestra Experimental de Repertório (OER), Coro Jovem e do artista Mbé.

Para os idealizadores da cerimônia, as pessoas podem esperar por um verdadeiro espetáculo. Diferente do que é apresentado normalmente, a Rolex 6 Horas de São Paulo terá uma abertura surpreendente, que se inicia antes dos carros se posicionarem no grid e terá duração de cerca de 1 hora. Será a união de expressões artísticas de culturas regionais do Brasil, em um evento reconhecido internacionalmente.

Fan Zone: shows e atrações garantem entretenimento em Interlagos

Além de espetáculos ao vivo e disputas emocionantes, outras ativações vão proporcionar uma atmosfera vibrante e inesquecível para quem estiver em Interlagos. A Fan Zone idealizada com intuito de atender gostos e idades variadas, garante ao público a oportunidade de acompanhar a disputa e desfrutar de simuladores de corridas, roda gigante, praças de alimentação e a área do Futuroscópio, um espaço que explora a sustentabilidade, tecnologias futuras e garante um momento de descanso em meio à adrenalina.

Ao longo de 3 dias, será possível prestigiar shows ao vivo, com artistas e DJs de sucesso. Entre os nomes confirmados estão Michel Teló, BNegão, Mestrinho com participação de Chico César, Mari Merenda e convidados, Hurricane, Orquestra Mundana e Yohan Kisser. O line-up é diverso e busca atender a pluralidade dos brasileiros.

Ainda em ritmo musical, o circuito conta com a presença de Edy Star, o único Kavernista vivo - referência ao disco Sociedade da Grã Ordem Kavernista, de Raul Seixas. O músico apresenta sucessos do álbum, além de clássicos do repertório de seu amigo e parceiro profissional. Ainda para os fanáticos por Rock n Roll, a sexta-feira (12) terá um line-up dedicado ao Dia do Rock, celebrado mundialmente no sábado (13).

A programação dedicada aos entusiastas do mundo automobilístico garante ainda exposições com fotos, troféus e carros clássicos, desfiles inéditos da Ferrari, Porsche e pilotos, e o mais esperado, Pit Walk, uma oportunidade única para os fãs, que adquiriram o passe de visitação, se aproximarem dos boxes das equipes e interagirem com os pilotos antes da corrida, aproveitando o clima do paddock de perto.

O FIA WEC é um campeonato mundial de endurance com corridas de longa duração, de 6, 8 e 24 horas, e que passa por lugares icônicos como o circuito de Spa Francorchamps, Imola e Le Mans, com a tradicional 24 Horas de Le Mans. Com duas categorias principais, Hypercar e LMGT3, e 37 carros competindo simultaneamente, o campeonato é sinônimo de adrenalina e emoção. De 12 a 14 de julho, o Autódromo de Interlagos será palco da 5ª etapa do WEC, a Rolex 6 Horas de São Paulo. Serão 6 horas ininterruptas de corrida, das 11h30 às 17h30.

