As 24 Horas de Le Mans de 2025 irão conflitar com o GP do Canadá de Fórmula 1 e São Paulo manteve seu lugar no calendário inalterado do Campeonato Mundial de Endurance da FIA (WEC) para o próximo ano.

A icônica prova em La Sarthe está agendada para 14 e 15 de junho, com o dia de teste pré-evento no domingo anterior. Isso significa que a corrida irá conflitar com o GP do Canadá de F1 e a rodada de St Louis da Indy.

É a primeira vez que F1 e Le Mans dividem o mesmo fim de semana desde 2016.

As 6 Horas de São Paulo, que estreará na categoria em 14 de julho deste ano, se manteve no calendário, com etapa programada para o dia 13 de julho, na mesma posição que 2024.

Enquanto isso, Ímola renovou o que era originalmente um contrato de um ano, abrangendo 2024, para manter a etapa italiana da série por mais quatro anos, com assinatura pública do contrato nas 24 Horas de Le Mans, nesta sexta-feira.

O WEC mudou de Monza para Ímola este ano porque a sede do GP da Itália estava passando por grandes obras no paddock.

O número limitado de garagens, um a menos que os 37 carros inscritos neste ano, foi visto como um obstáculo à continuação de Ímola como parte da categoria.

O WEC 2025 incorpora os mesmos oito eventos na mesma ordem deste ano.

Pierre Fillon, presidente do co-organizador do WEC, o Automobile Club de l’Ouest, disse ao Motorsport.com no mês passado que não havia planos de expandir para nove corridas “por causa dos custos”.

Richard Mille, presidente da Comissão de Endurance da FIA, disse que o WEC estava adotando uma mentalidade “se não está quebrado, não conserte”.

“As oito etapas que conhecemos deste ano oferecem uma grande mistura de circuitos bem estabelecidos”, disse ele.

“Eles dão à série presença nas Américas, na Ásia, na Europa e no Oriente Médio, proporcionando o palco perfeito para o desenrolar dos eventos da era dourada das corridas de resistência.”

O retorno do WEC a Austin pela primeira vez desde 2017, em setembro deste ano, será estendido pelo menos para uma segunda temporada.

Isso sempre pareceu provável, uma vez que Roger Penske descartou a visita da categoria ao seu autódromo em Indianápolis em 2025 por motivos de agendamento, uma declaração que ele fez em março.

Ele tem aspirações de trazer o WEC para uma instalação que assumiu em 2020, um desejo que revelou pela primeira vez em 2022.

O campeonato de 2025 terá início no Catar no final de fevereiro, e não no início de março como o deste ano, porque o Ramadã cai no início de 2025.

A corrida será novamente uma prova de 1.812 km, uma homenagem ao dia nacional do Catar, 18 de dezembro, com duração máxima de oito horas.

O Prólogo de pré-temporada acontecerá uma semana antes da corrida no Circuito Internacional de Losail.

O calendário foi ratificado pelo Conselho Mundial de Automobilismo da FIA esta semana.

Calendário de 2025

28 de fevereiro - Catar 1812Km (Catar)

20 de abril - 6 Horas de Ímola (Itália)

10 de maio - 6 Horas de Spa (Bélgica)

14-15 junho - 24 Horas de Le Mans (França)

13 de julho - 6 Horas de São Paulo (Brasil)

7 de setembro - 6 Horas de Austin (EUA)

28 de setembro - 6 Horas de Fuji (Japão)

8 de novembro - 8 Horas do Bahrein (Bahrein)

